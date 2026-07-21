FACUA denuncia a la tienda online de Nil Ojeda por no aplicar los descuentos del 99% que anunció si España ganaba el Mundial

En los días previos a la final del Mundial, fueron no pocos los comercios que aprovecharon el reclamo para sacar promociones de todo tipo si España ganaba. Una de ellas fue la tienda online Milfshakes, vinculada al famoso youtuber Nil Ojeda.

El domingo 19, mismo día del partido decisivo frente a Argentina, la empresa anunció que si España vencía, pondría "toda la web al 99%".

Este martes, FACUA-Consumidores en Acción ha informado de que ha denunciado a Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "por publicidad engañosa al ofrecer falsos descuentos en camisetas con la excusa de la victoria de la Selección Española en el Mundial 2026".

"Tal y como están denunciando diferentes usuarios en redes sociales, el descuento prometido una vez se materializó la victoria de la Roja no era real. La web infló los precios de todos los productos disponibles hasta alcanzar, en el caso de algunas camisetas, más de 3.000 euros. Una vez aplicado el supuesto descuento del 99%, el precio se quedaba en unos 'razonables' 29,69 euros, esto es, el precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida", argumenta FACUA en un comunicado.

La organización de consumidores esgrime el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, cuyo texto recoge que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez".

Este artículo agrega que "se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes".

"Para que el descuento del 99% hubiera sido real, el menor precio los 30 días anteriores al de la oferta deberían haber sido los 3.000 euros que se anunciaban como precio original. Cantidad a la que, según han puesto de manifiesto diferentes usuarios, nunca estuvieron las prendas de ropa", puntualizan.

FACUA recuerda además el articulado de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. En base a ésta, se considera desleal por engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico".