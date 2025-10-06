Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Niño Becerra muestra en una imagen lo que le ha pasado en una autopista y provoca multitud de reacciones
Muchos se sienten identificados y otros explican por qué.

Rodrigo Carretero
Santiago Niño Becerra este martes en Tv3.TV3

El economista Santiago Niño Becerra ha provocado una multitud de reacciones tras mostrar en una imagen lo que le ha ocurrido cuando circulaba por la autopista AP-7.

El experto ha vivido una escena que todo el que viaje con regularidad por las autovías y autopistas habrá experimentando alguna vez: un camión trata de adelantar a otro, pero la diferencia de velocidad entre ambos es mínima, por lo que la maniobra se prolonga durante unos largos minutos que a los vehículos que circulan detrás les parece una eternidad.

Uno de esos coches era en este caso en el que viajaba Niño Becerra, que ha subido una foto en la que su automóvil circula detrás de un camión que intenta adelantar a otro.

"Autopista AP-7. L'Ametlla de Mar. Hace unos días. El auto en el que yo iba estuvo casi tres minutos en esa posición: hasta que el camión que nos precedía adelantó. Pienso que alguien debería plantearse estas situaciones", ha escrito el economista junto a la imagen

Hace unos años, Verne entrevistó a varios expertos que explicaron por qué se producían estas situaciones. Un camionero lo justificaba: "Manejamos vehículos muy grandes. Los adelantamientos no se pueden hacer tan rápido como con un turismo. Tanto por las características del camión como por seguridad. Y si vas a 90 y el de delante va a 80, le tienes que adelantar. Si no, se formarían colas interminables de camiones".

Otro conductor añadía otro factor a la ecuación: la solidaridad entre compañeros. "Debería haber más compañerismo en ciertas ocasiones". "Cuando me está adelantando otro camión, yo reduzco para que la maniobra dure el menor tiempo posible, como la mayoría. Pero no todo el mundo se comporta igual. También los hay que empiezan el adelantamiento cuando las circunstancias no son las mejores", admitía. 

En las reacciones al mensaje de Niño Becerra, algunos usuarios justifican a los camioneros: "En esos tres minutos usted habría recorrido la friolera de 1,5 km y el camionero puede ser que si no adelanta no llegue a su casa. Es lo que tiene tener limitada la velocidad y reguladas las horas de conducción... un poquito de empatía, que no pasa nada por ir 3 minutos a 90 km/h...".

Otros son mucho menos comprensivos: "Eso es el día a día desde que quitaron los peajes. Es una locura, son gentuza al mando de un tráiler de 7 m y varias tm, y se la suda todo".

