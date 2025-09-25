Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ve que un coche golpea a otro aparcado y se va, se lo afea pero huye igual y lo que hace es para que la DGT lo premie
Virales

Virales

Ve que un coche golpea a otro aparcado y se va, se lo afea pero huye igual y lo que hace es para que la DGT lo premie

"Realmente es lo que deberíamos hacer todos, pero no se hace".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una fila de coches aparcados.GETTY

Un ciudadano está recibiendo numerosos aplausos tras compartir lo que ha hecho al ver que un coche golpeaba a otro que estaba aparcado y se iba sin dejar una nota para que su seguro se hiciera cargo de su reparación. 

"Acabo de hacer mi obra buena del día. Chica saliendo con su coche de un aparcamiento en línea, arañando el coche de delante por no hacer una maniobra más", explica en Threads el usuario rosadofj.

Según ha señalado, 200 metros después la conductora ha parado su vehículo, por lo que él ha tocado su ventanilla y le ha dicho: "Buenos días. Eso que has hecho no está bien. Si arañas un coche le dejas tus datos, que para eso está el seguro".

"Yo no lo he arañado", dice que le ha respondido, a lo que él ha replicado: "¿No has oído un sonido como de arrastrar un piano?". "Me ha mirado y se ha largado como una sueca por Benidorm. Así que nada. Buen viaje", ha escrito.

Junto a ese mensaje, el usuario ha publicado la foto de la nota que le ha dejado al dueño del coche afectado, en el que se puede ver perfectamente el desperfecto que ha sufrido. "El coche que te ha arañado el tuyo por detrás ha sido un Ford Focus", le ha puesto junto a la matrícula del vehículo en cuestión.

Además, le ha dejado su propio teléfono: "Si te pone problemas puedes llamarme como testigo". 

En la multitud de reacciones que ha provocado la escena destaca la de una persona que señala: "Se agradece ese tipo de gestos. Realmente es lo que deberíamos hacer todos, pero no se hace".

"Muy bien hecho. Ahora que le caiga una buena multa ,dos hostias del afectado y que te invite a un par de buenas cervezas, como debe de ser. Ole tus cataplines", celebra otro.

Otros son menos optimistas: "No pasa absolutamente nada... Tú avisas a tu seguro con los datos de que este coche te ha dado, tu seguro se pone en contacto con el otro seguro, y el otro seguro llama al dueño del coche y le pregunta, ¿sto es verdad? Si dice que no. Casi cerrado. Me ha pasado varias veces, sin parte amistoso firmado, no puedes hacer nada".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 