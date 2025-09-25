Ve que un coche golpea a otro aparcado y se va, se lo afea pero huye igual y lo que hace es para que la DGT lo premie

Un ciudadano está recibiendo numerosos aplausos tras compartir lo que ha hecho al ver que un coche golpeaba a otro que estaba aparcado y se iba sin dejar una nota para que su seguro se hiciera cargo de su reparación.

"Acabo de hacer mi obra buena del día. Chica saliendo con su coche de un aparcamiento en línea, arañando el coche de delante por no hacer una maniobra más", explica en Threads el usuario rosadofj.

Según ha señalado, 200 metros después la conductora ha parado su vehículo, por lo que él ha tocado su ventanilla y le ha dicho: "Buenos días. Eso que has hecho no está bien. Si arañas un coche le dejas tus datos, que para eso está el seguro".

"Yo no lo he arañado", dice que le ha respondido, a lo que él ha replicado: "¿No has oído un sonido como de arrastrar un piano?". "Me ha mirado y se ha largado como una sueca por Benidorm. Así que nada. Buen viaje", ha escrito.

Junto a ese mensaje, el usuario ha publicado la foto de la nota que le ha dejado al dueño del coche afectado, en el que se puede ver perfectamente el desperfecto que ha sufrido. "El coche que te ha arañado el tuyo por detrás ha sido un Ford Focus", le ha puesto junto a la matrícula del vehículo en cuestión.

Además, le ha dejado su propio teléfono: "Si te pone problemas puedes llamarme como testigo".

En la multitud de reacciones que ha provocado la escena destaca la de una persona que señala: "Se agradece ese tipo de gestos. Realmente es lo que deberíamos hacer todos, pero no se hace".

"Muy bien hecho. Ahora que le caiga una buena multa ,dos hostias del afectado y que te invite a un par de buenas cervezas, como debe de ser. Ole tus cataplines", celebra otro.

Otros son menos optimistas: "No pasa absolutamente nada... Tú avisas a tu seguro con los datos de que este coche te ha dado, tu seguro se pone en contacto con el otro seguro, y el otro seguro llama al dueño del coche y le pregunta, ¿sto es verdad? Si dice que no. Casi cerrado. Me ha pasado varias veces, sin parte amistoso firmado, no puedes hacer nada".