Silvia Intxaurrondo publica este tuit y se desata la tensión con Miguel Tellado: "Miente y manipula"

La tensión a raíz de la entrevista de este lunes de la presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, al número 2 del PP, Miguel Tellado, sigue. Esta vez, el cruce dialéctico se ha producido en la red social de X y no en antena, como sucedió durante la conversación entre ambos tras lo sucedido el pasado domingo con la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España por los manifestantes a favor de Palestina y contra Israel.

Fue la periodista de TVE la que quiso compartir la entrevista completa junto al siguiente mensaje: "Después de un año y medio de veto de la dirección nacional del PP, hoy nos ha visitado Miguel Tellado. Os dejo la entrevista completa para que conozcáis la posición del PP sobre GAZA. Revelador".

Tellado le ha contestado con una lista de veces en las que dice que ha estado en RTVE. "Matemáticas para Intxaurrondo", ha escrito. Tal y como se puede ver, el número 2 de los 'populares' le ha enumerado que cuatro veces en La hora de la 1, otras cuatro en Las mañanas de RNE, dos en Mañaneros 360º y una en una sesión parlamentaria de RNE, otra del 24 Horas y una última 24H de RNE. En total, 13 veces.

La periodista, a este tuit, no ha tardado en contestar: "No es verdad. El veto es a La Hora de La 1 y, concretamente, a mi persona. La última vez que usted vino al programa fue en abril de 2024. Desde entonces, su equipo ha rechazado de forma sistemática que les entreviste".

"Igualmente, me alegra que ayer regresase de nuevo al programa. Aprovecho para invitar a Feijoo a La Hora de La 1", ha rematado la presentadora.

Además, de forma paralela han tenido otro cruce de declaraciones a raíz del mismo tuit de Intxaurrondo en el que compartía la entrevista, ya que Tellado en una segunda publicación ha afirmado que "estamos a mediados de mes y he sido entrevistado tres veces en RTVE".

"Este es el rigor. Quien veta a los medios de comunicación, a todos, es Pedro Sánchez, cuando se pasa más de 40 días sin responder a preguntas de la prensa en sus comparecencias públicas y está un año y medio sin conceder entrevistas. Basta ya de manipulaciones", ha sentenciado.

La presentadora, por su parte, ha reiterado que "miente y manipula" porque la última vez que lo entrevistó ella fue "en abril de 2024". "Desde entonces, su equipo nos ha trasladado un veto hacia mi persona. Bienvenido de nuevo a La Hora de La 1. Insisto en mi invitación a Feijoo al programa líder de la mañana con diferencia", ha concluido.