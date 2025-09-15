Encontronazo entre Tellado y Silvia Intxaurrondo en TVE: "Su pregunta es tremendamente irresponsable"

Fuerte encontronazo, siempre con educación, entre el número 2 del PP, Miguel Tellado, y la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo a cuenta de lo ocurrido con la presencia de Israel en La Vuelta a España, que ha terminado por no disputarse en su final en Madrid por las protestas.

En el primer flanco, pesa la idea de la frustración de los corredores. En el segundo, el peso que tiene hoy la voz española en la lucha contra el "genocidio" en Gaza, como lo llama el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿Ustedes desde el PP condenan el asesinato de civiles perpetrado por Israel?", le ha preguntado la presentadora, que ha añadido antes un "lo vuelvo a intentar" en vista de las respuestas anteriores de Tellado.

"Es que claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Por supuesto que el PP condena el ataque a población civil, que no debe sufrir las consecuencias de que un estado democrático como Israel se defienda de una organización terrorista como Hamás", ha afirmado Tellado.

"Su pregunta es tremendamente irresponsable teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Creo que esto no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente del Gobierno", ha zanjado visiblemente molesto Miguel Tellado.

"No será por no haberlo intentado. Le he preguntado por tierra, mar y aire", ha dicho la periodista antes de dar paso a los contertulios en la mesa.

La última etapa de la principal prueba ciclista de España fue suspendida por seguridad, ante las masivas protestas propalestinas en las calles de la capital. Un hecho insólito que hasta la prensa internacional ha recogido en estas horas con una doble vertiente: la deportiva y la política.

En el primer flanco, pesa la idea de la frustración de los corredores. En el segundo, el peso que tiene hoy la voz española en la lucha contra el "genocidio" en Gaza, como lo llama el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.