Qué es Morrall, la palabra con la que Rosa ha ganado el bote de Pasapalabra

¿Puede una palabra hacerte ganar más de 2.716.000 euros? Que le pregunten a Rosa, que se ha convertido en la ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra, el icónico concurso de televisión que ha triunfado desde el primer día gracias a su estilo y ritmo fácil, dinámico y divertido.

Detrás de una palabra hay horas de estudios y muchos programas a las espaldas. Rosa Rodríguez (32), nacida en Argentina y emigrada a España cuando tan solo tenía siete años, ha hecho historia. Tras su incorporación el 18 de noviembre de 2024, ha concursado en 307 programas, ganando 96, empatando 91 y perdiendo 120.

En todos y cada uno de ellos ha estado junto a Manu, quedándose hasta dos veces a un acierto del bote. Pero esta ocasión ha sido definitoria gracias al apellido Morrall.

Morrall, la palabra ganadora

A Rosa solamente le faltaba responder a la palabra que comenzaba por M y en tan solo tres segundos. Y así lo hizo: "¡Morrall!". El silencio inundó el plató hasta que Roberto Leal, el presentador, explotó de felicidad: "¡SIIIIIIIII!".

Las palabras del rosco no son fáciles de adivinar. La definición que daba Leal era la siguiente: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP".

¿Quién es Earl Morrall?

Los acérrimos aficionados al fútbol americano recordarán al estadounidense Eearl Morrall (1934-2014). Disputó 21 temporadas en la NFL, la mayor liga del mundo de este deporte, y fue ampliamente reconocido como uno de los mejores suplentes de la historia.

Rescató la temporada de dos equipos campeones después de las lesiones de sus titulares estrella: en 1968 con los Baltimore Colts y en 1972 con los Miami Dolphins .

y en . Fue tres veces campeón del Super Bowl, dos veces con Miami y una vez con Baltimore.

En 1968, como bien sabe Rosa y no olvidará jamás, lideró a los Colts con u n récord de 13-1 , ganando el premio al Jugador Más Valioso de la liga.

, ganando el premio al Jugador Más Valioso de la liga. En 1972 recibió el galardón NFL Comeback Player of the Year, el primero en la historia de la liga.

el primero en la historia de la liga. Se retiró en 1977 como el jugador de mayor edad (42 años) en aquel momento. Fue entrenador de quarterbacks en la Universidad de Miami.

en la Universidad de Miami. Debido a unas complicaciones de la enfermedad de Parkinson, falleció a los 79 años el 25 de abril de 2014.

el 25 de abril de 2014. Más tarde, un análisis reveló que sufría Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) en grado 4. Esta es la etapa más severa de la enfermedad cerebral que se vincula a golpes repetidos en la cabeza.

Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho ganar a Rosa el bote de Pasapalabra. Focus On Sport (Getty Images)

