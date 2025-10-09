Oscar Puente desvela lo que hay detrás del comentado "ánimo, Alberto" de Sánchez a Feijóo 

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha contado en el programa de TVE Malas Lenguas lo que hay detrás del momento que se vivió este miércoles en la sesión de control al Gobierno entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, el dirigente del PP recordó que tanto la mujer como el hermano de Sánchez están siendo investigados por una suma de ocho delitos, y que algunos de los exdirigentes socialistas más importantes, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, también lo están siendo o están directamente en la cárcel por cobrar presuntas mordidas.

Además, Feijóo aseguró que el último informe de la UCO demostraría la financiación ilegal del PSOE. "Su problema no es que esté rodeado de corrupción, el problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la sesión de comisión de investigación del Senado. Le resultará muy difícil, pero estará obligado a decir la verdad. Usted es el máximo responsable de todo. Está tan pringado como los demás", le dijo el 'popular'.

Sánchez, en su turno de réplica, únicamente le contestó de forma escueta con un "ánimo, Alberto" que provocó inmediatamente las carcajadas en los diputados de su bancada.

Puente, preguntado por ese momento y esas risas, le ha comentado a Cintora que fue improvisado: "Me fui con el Cáceres después de acabar esta pregunta y dice que fue una improvisación. Dicen que había todo un estudio de marketing detrás, pero parece que no".

"Es evidente y ,creo que no es ningún secreto y sí algo muy extendido, que Núñez Feijóo no da la talla. Está atascado, es un político vacío, sin proyecto. Llegó para hacer política de adultos, dijo que no iba a insultar e insulta constantemente y creo que ha entrado en determinadas cosas que a mí me parece le han hecho traspasar líneas que un político que aspira a ser presidente del Gobierno no debería haber traspasado", ha afirmado el ministro.

Además, Puente ha insistido en que Feijóo "está en un mal momento" y ha enumerado razones por los que, en su opinión, es así: "Vox le pisa los talones y las encuestas le dan una valoración muy mala".

"Cuando ves al adversario atravesando estas circunstancias tan complejas quizás la manera de evidenciarlas es recurrir un poco al humor o a la compasión, en este caso un poco irónica, que es lo que expresó el presidente del Gobierno en esa frase", ha sentenciado el ministro.