Óscar Puente ve las medidas del PP para "revertir los daños del Gobierno" y se fija en un detalle muy significativo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al Gobierno de seguir "prácticas mafiosas" y querer "una España anestesiada con escándalos". Además, ha desgranado varias medidas del PP para "revertir los daños del Gobierno" en un acto para conmemorar los dos años de la mayoría absoluta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su intervención, Feijóo ha explicado cómo revertirá el PP lo realizado por el Gobierno y se ha comprometido a recuperar el delito de sedición, incrementar las penas por malversación, prohibir indultos por corrupción, elegir al fiscal general con el informe favorable del CGPJ, prohibir a terroristas ir en las listas electores, despolitizar el Constitucional, limitar el uso del decreto-ley, "acabar con los enchufes" y eliminar los ministerios, altos cargos y asesores que sobran.

"Así es como vamos a conseguir esa España que la gente quiere votar y que la gente quiere orgullosa. No son palabras, lo haremos. No llegaremos a ocupar, sino a servir. No vamos a sustituir, sino a transformar. Lo haremos con valor y lo haremos con valores", ha dicho.

Sin embargo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visto la lista que ha enviado el PP a los medios y se ha fijado en un detalle muy significativo. En el comunicado, en lugar de escribir "prohibir indultos por corrupción", han señalado que "se prohibirán los delitos de corrupción", según ha mostrado el ministro.

"Esta genialidad la ha remitido el PP a todos los medios. No llega a ser decálogo, porque la cabeza no les ha dado más que para 9 medidas. Y cómo les traicionará el subconsciente, que hasta despenalizan la corrupción", ha sentenciado.

Tras esto, ha agregado que "lo acaban de corregir":

