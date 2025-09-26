Oskar Matute se lleva el set y el partido con su reacción a las palabras de Garamendi y Alcaraz 

El diputado de Bildu Oskar Matute ha dado una respuesta muy tenística a las polémicas palabras de Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, sobre la jornada laboral y Carlos Alcaraz.

Hablando sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Garamendi ha planteado en el evento Forbes Spain Economic Summit 2025: "¿Tú crees que Carlitos [Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber que pierdes, que ganas...".

Tras ello, Matute ha replicado, con gran resonancia en las redes sociales: "Cuando crees que ya no puede decir algo más fuera de lugar va y se supera. Antonio Garamendi Parera".

También ha respondido al presidente de la CEOE el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha defendido que España debe ser "ambiciosa" y dar un paso en en la reducción de la jornada laboral.

"No estamos tan lejos de esas 37 horas y media. La media en España está en torno a 38,2, 38,3 horas", ha explicado en declaraciones a los medios tras participar en la Conferencia por el 40 aniversario de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En cualquier caso, el ministro ha reconocido que desde el Ejecutivo son "conscientes" de que ese reto es distinto según el sector o según el tamaño de la empresa.

"Queremos ayudar a la empresa a que nos ayude a seguir avanzando en esta reducción de la jornada. Es un reto para todos, pero creo que es un objetivo que tenemos que seguir compartiendo y además de manera ambiciosa", ha enfatizado.

Sin relación con la reducción de la jornada laboral, pero estrechamente ligado a ella, unas palabras del cocinero Jordi Cruz también están trayendo cola. El chef afirmó que antes en el oficio había más "espartanos" que hacían 14 horas al día mientras que ahora "solo" se quiere trabajar ocho.

"Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado. De: 'Yo meto horas ahí en mi trabajo y estoy ahí'. Hemos pasado de eso a buscar un equilibrio, a hacer sólo ocho horas", dijo.