Pablo Alborán da esta respuesta a los que le dicen que no es español por el hecho de que su madre sea francesa 

El cantante Pablo Alborán estuvo este martes en Al cielo con ella, el programa de la humorista Henar Álvarez en TVE, para presentar su nueva gira, Global Tour Km 0, y habló de sus origines y hasta contestó a los que le dicen que no es español por el hecho de que su madre sea francesa nacida en Marruecos.

Preguntado por cómo es el público de fuera de España comparado con el de aquí, el artista malagueño aseguró que "son muy diferentes todos los públicos, inclusive dentro de España entre ciudades y eso es lo que nos hace ser como somos". "Es verdad que en Latinoamérica no estoy tanto tiempo y hay un fervor al llegar a los aeropuertos, me preparan los regalos, etc", añadió´.

Alborán entonces habló de sus origines: "España es mi país, he nacido aquí, aunque mi madre es francesa nacida en Marruecos y algunos dicen que ahora no soy español porque no soy de padre y madres de aquí". "No eres prioridad nacional", le contestó rápidamente Henar Álvarez, en referencia al planteamiento de Vox.

"Claro, igual no soy español según quién, pero España es mi país y es el que ha hecho que pueda ir a Latinoamérica. Eso ha sido España y ahora es muy bonito volver a reencontrarme con mi primer público, que es el que ha hecho que yo pudiera salir de España también", sentención.

El motivo de 'Km 0'

Alborán también fue preguntado por el disco y la gira, que se llaman Km0, y por si es un regreso a sus comienzos: "Más que volver al origen es como volver a hacer las cosas como si fuera la primera vez, que es lo que te pasa cuando las haces esa primera vez, pero con el tiempo lo pones en automático o te dejas llevar por el ritmo, la fama, etc".

"Luego también una persona de mi familia una persona pasó por un trasplante de médula, quimioterapia y al final se curó, pero pasamos un infierno. Una vez salimos todos de esa pesadilla agarras la vida de otra manera, tanto en el trabajo, el amor o las relaciones, todo es mucho más consciente y más real, vuelves a recuperar la ilusión, la pasión", remarcó el artista.