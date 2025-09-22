Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pablo Motos dice que a él se lo han intentado "cargar" y María Patiño da mucho que hablar con su réplica
Pablo Motos dice que a él se lo han intentado "cargar" y María Patiño da mucho que hablar con su réplica

Breve pero demoledora. 

Imagen de archivo de María Patiño.Getty Images for Netflix

La presentadora María Patiño ha dado una comentadísima respuesta a Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, después de que este reaccionase contando su caso al despido de Jimmy Kimmel: "A mí se me ha intentado cargar".

A Kimmel le despidió la cadena estadounidense ABC debido a los comentarios que hizo  sobre el asesinato de Charlie Kirk y Motos dio su opinión sobre el caso: "Se han cargado un show en Estados Unidos que es un show como el del Hormiguero, que es el Show de Jimmy Kimmel, por un chiste. Y Donald Trump lleva ya tiempo a muerte a por los shows parecidos al Hormiguero en Estados Unidos".

"Tiene mucho que ver que Donald Trump está presionando para que puedan hacer una fusión... Una cuestión de pasta. Hay un momento en que llega Donald Trump y dice: 'Si la queréis hacer, tenéis que cargaros a este tío", afirmó Motos.

Tras un breve debate con sus tertulianos el presentador acabó asegurando: "A mí se me ha intentado cargar, tanto desde el PP como desde el PSOE, en eso no hay una diferencia".

Tras ello, María Patiño ha reaccionado de una forma que no para de comentarse y compartirse: "A mí me cargaron 😎".

Kimmel fue despedido tras bromear con que el presunto asesino del ultra, Tyler Robinson, fuera seguidor del partido republicano. "La pandilla MAGA [Make America Great Again] se ha dejado la piel intentando retratar a este chaval, que mató a Charlie Kirk, como si no tuviera nada que ver con ellos, mientras trataban de sacar tajada política del asunto", bromeó el humorista con su sarcasmo habitual.

A ello siguió con un vídeo en el que preguntaban a Donald Trump cómo estaba llevando la muerte de Kirk como "alguien casi de la familia" y este respondía con que "muy bien" para seguir explicando las reformas que iba a llevar a cabo en la Casa Blanca. Esto dio lugar a otra broma de Kimmel, que ironizase con que esa sería la siguiente fase del duelo, la de la "construcción".

