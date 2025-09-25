Sánchez confirma que optará a la reelección en 2027: "Ya lo he hablado con mi familia y el partido"

Pedro Sánchez,en la Cumbre anual de Goalkeepers de la Fundación Gates en Manhattan, Nueva York, el 22 de septiembre de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.

El socialista se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York, con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU y la Asamblea General del organismo.

Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: "Sí, sí, seguro que lo haré". "Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado Sánchez.

A renglón seguido, ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando.

Como destaca el medio económico, "Sánchez, de 53 años, lidera una de las economías más fuertes de la eurozona, ya que se espera que España crezca alrededor de un 2,7% este año, más del doble del ritmo de la economía de la unión monetaria. El desempleo se encuentra en su nivel más bajo desde la crisis financiera y S&P Global Ratings ha elevado recientemente la calificación crediticia del país en un nivel".

Sin embargo, el presidente "tiene dificultades para obtener dividendos políticos, ya que se enfrenta al Parlamento más fragmentado de la historia reciente y está rodeado de escándalos de corrupción que involucran a sus ahora antiguos colaboradores del partido, al igual que a miembros de su familia", como su hermano David y su esposa, Begoña.

Las encuestas sugieren que los dos principales partidos de la oposición, el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox, ganarían las próximas elecciones. Antes de eso, su partido se enfrentará a elecciones en dos regiones, incluida Andalucía, la más poblada de España, donde se prevé que los conservadores mantengan el poder.

"Ante un panorama político fracturado, necesita el acuerdo de más de ocho partidos diferentes para aprobar cualquier ley. El Gobierno sigue aplicando el presupuesto de 2023, que fue aprobado antes de las últimas elecciones generales celebradas ese mismo año", destaca el medio. Hace dos años, el Partido Popular y Vox se quedaron a cuatro escaños de la mayoría absoluta y casi todas las encuestas pronostican que superarán cómodamente ese umbral. Los escándalos dentro de su partido socialista han erosionado su popularidad.

Pero Bloomberg avisa a sus lectores: "Sánchez es un experto en remontadas, especialmente cuando las encuestas o, a veces, su propio partido piensan que está acabado. Tras las elecciones de 2023, aprobó una ley de amnistía para los secesionistas catalanes a cambio de sus votos en el Parlamento, una medida que le aseguró otro mandato".