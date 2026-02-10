Preguntan a unos estadounidenses qué significa esta bandera y lo que dicen monta un lío con cientos de respuestas de europeos

El creador de contenido gastronómico Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok en el que cuenta lo que ha escuchado de un padre e hijo estadounidenses al preguntarles qué significa una peculiar bandera amarilla con una rata de color negro en el fondo.

Todo comenzó al recordar esta anécdota por los comentarios de un vídeo reciente en el que abrió "un conflicto diplomático con los EEUU tras haberme metido con su presidente (Donald Trump)". Durante su viaje por Sídney (Australia) fue a una visita guiada al observatorio.

"Para esa actividad éramos como un grupete de 15 en el que había gente de todo tipo, desde parejas como Marta (su novia) y yo hasta familias", ha afirmado. Entre esas personas había un padre e hijo estadounidenses que, según Peldanyos, cumplían con el "estereotipo de dibujo animado estadounidense".

"Más allá del observatorio y de mirar por el telescopio, que está guapísimo, era la guinda del pastel, pero había una serie de recorridos culturales en los que nos enseñaron banderas históricas", ha relatado.

La respuesta irónica del estadounidense

"Llega un momento en el que la guía de la actividad nos empieza a sacar banderas que ya están desfasadas y nos empieza a preguntar para qué creíamos que eran o qué representaban, un poco para dinamizar y entretener", ha relatado.

Fue cuando sacó esa curiosa bandera y el padre estadounidense lanzó una pequeña broma o "coñita": "El padre dijo en voz alta: Europe (Europa)".

Y no le ha hecho ni pizca de gracia: "Yo no tengo un sentimiento europeísta muy fuerte, me considero más español que europeo, pero me sentó mal, no me hizo gracia, porque pensé que esta gente (los estadounidenses) se creen los reyes del mundo, están muy subiditos".

Lo que Peldanyos hubiera contestado

Ya va tarde, pero ha reconocido que le "jodió" no ser lo "suficientemente ingenioso en aquel momento para contestarle", aunque también tenía la dificultad añadida de "expresarlo en inglés".

Y esto es lo que le hubiera contestado: "Pues yo, siendo europeo, lo veo más como una bandera que representa la seguridad alimentaria de lo que coméis en EEUU".

¿Qué significa la bandera?

Según el Código Internacional de Señales, la bandera Quebec, es decir, amarilla, significa que "mi buque está sano y pido libre plática", es decir, pedir permiso para entrar en puerto.

Sin embargo, la conocida como "bandera lima" que cuenta con cuatro cuadros (dos amarillos y dos negros), significa totalmente lo contrario: "Detenga su buque inmediatamente". También significa que el barco está bajo restricciones sanitarias.

La bandera que ha enseñado Peldanyos podría parecer una bandera oficial de cuarentena o de la peste, pero más que un código náutico real se trata más de una representación literaria o simbólica. Puede existir cierta confusión: