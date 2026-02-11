Rosalía enseña cómo hacer una tortilla de patatas con "su característica mezcla de desorden y corazón"

Rosalía es la protagonista de la edición de primavera de la revista Vogue en Estados Unidos con un impresionante reportaje fotográfico y una extensa entrevista en la que desgrana el proceso de composición de LUX y adelanta detalles de cómo será la gira que inicia el próximo 16 de marzo en Lyon.

Pero el despliegue de contenido con la cantante como protagonista no ha quedado ahí y la publicación, que ahora dirige Chloe Malle tras la salida de Anna Wintour, incluye un divertido vídeo en el que la artista catalana se mete en la cocina para prepara una tortilla de patatas.

Sus dotes para ponerse tras la fogones los descubrimos en La revuelta, cuando regaló al programa un bizcocho de chocolate con la que se ganó al público del programa de David Broncano. Esta vez ha decidido enseñar al mundo como preparar este plato típico español porque “me encantan las tortillas de patatas”.

Huevos, patatas, aceite de oliva y cebolla, porque ella la prefiere con cebolla, son los ingredientes -sin cantidades definidas porque lo mejor es dejarse llevar "por la intuición divina"- que despliega en la cocina. A partir de ahí explica, con "su característica mezcla de desorden y corazón", según la publicación, a ratos en inglés a ratos en español, cada paso: caramelizar la cebolla, freír las patatas -con las que ha vivido un drama cooking como ella lo ha definido-, batir todo con los huevos...

El resultado, una tortilla con buena pinta, aunque "sosa", que acompaña con pa amb tomàquet, pan con tomate, con "básicos catalanes", chapata coca da vidre, ajo y aceite.

Claro que durante esta clase de cocina, también explica algunas de las costumbres españolas que se repiten en la cocina. Por ejemplo, abreo una botella de vino, un Sancerre Sauvignon Blanc que, como ella misma cuenta, probó por primera vez con Pharell Wiliams porque "él sabe todo lo bueno". "Las guapas saben abrir botellas y se las abren ellas mismas", afirma mirando a cámara, aunque ella ha tenido un problemilla para sacar el corcho.

Tras servir tres copas, brinda con los dos amigos que la acompañan y, de nuevo, echa mano de las tradiciones españoles y entona la frase "quien no apoya no folla".

Para acompañar el vino, Rosalía también se decide a preparar un aperitivo muy popular en el Baix Llobregat: patatas fritas de churrería, aceitunas y mejillones en aceite con salsa Espinaler, un condimento especial para aperitivos.