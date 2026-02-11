Zelenski planea celebrar elecciones en Ucrania y votar sobre el acuerdo de paz en primavera

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, gesticula mientras asiste a una conferencia de prensa en Kiev, el 12 de marzo de 2025.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene la intención de anunciar un plan para celebrar elecciones presidenciales y un referéndum sobre el posible acuerdo de paz con Rusia el próximo 24 de febrero, el día en que se cumplen cuatro años de la invasión ordenada por Vladimir Putin, su homólogo de Moscú.

Según informa este lunes el diario Financial Times, que cita a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación, estamos ante un desbloqueo claro de uno de los problemas que arrastra el país desde que la Federación lanzó su "operación militar especial": qué pasa con la voz de los ciudadanos.

El mandato de Zelenski se cumplió ya en mayo del 2025, tras cinco años de legislatura, pero el presidente decidió que el momento no era adecuado para una cita con las urnas, con buena parte de sus varones jóvenes desplazados en el frente y con millones de ucranianos como refugiados, dentro y fuera de sus fronteras. A ello se añade el propio control del territorio: se estima que Rusia ha ocupado aproximadamente el 20% del país.

La agencia Reuters ya informó la semana pasada que, según el marco que están discutiendo los negociadores estadounidenses y ucranianos, cualquier acuerdo de paz se sometería a una consulta entre los votantes ucranianos, quienes votarían simultáneamente en las elecciones nacionales. Añadió que las autoridades habían discutido la posibilidad de que las elecciones nacionales y el referéndum se celebren en mayo.

Deficiencias en defensa

Mientras ese momento llega, Zelenski se reunió el martes con altos oficiales militares para abordar las deficiencias en la defensa aérea, contrarrestar los continuos ataques rusos y proteger a la población civil. "Se están produciendo muchos cambios en la defensa aérea", declaró el mandatario en su discurso nocturno, mientras la invasión rusa a gran escala se acerca a su cuarto año.

"En algunas regiones, la forma en que operan los equipos, los interceptores, las unidades móviles de fuego y todo el pequeño componente de defensa aérea se está reconstruyendo prácticamente por completo", indica.

El presidente ucraniano afirmó haber mantenido largas conversaciones con el comandante en jefe del ejército, Oleksandr Syrskyi, el jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov, y el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, sobre los próximos cambios.

"Habrá cambios", afirmó.

Kiev ha instado repetidamente a sus aliados occidentales a que suministren más armas para reforzar las defensas aéreas contra ataques con misiles y drones.

Restablecimiento del suministro eléctrico en curso

Zelenski también hizo referencia a los ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética, con cortes registrados en Kiev, Járkov, Poltava y partes de las regiones de Odesa en medio de gélidas temperaturas nocturnas.

El ministro de Energía, Denys Shmyhal, afirmó que los equipos estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico y la calefacción tras los recientes ataques rusos.

El exactor volvió a criticar a las autoridades locales, afirmando que los funcionarios serían considerados personalmente responsables de las fallas en la gestión de las consecuencias de los ataques. "Estamos monitoreando a todos los niveles y cada persona será considerada personalmente responsable", declaró.