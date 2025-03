Paga 10.000 euros al año en la universidad privada, prueba el menú de 8,40 euros de la cafetería y su veredicto es demoledor

Jacobo De Santiago, más conocido en TikTok como Jacoveo, ha vuelto a poner el dedo en la llaga con uno de sus últimos vídeos. El creador de contenidos valenciano, que cuenta con más de 12.000 seguidores en la red social china, se ha colado en la cafetería de una universidad privada que cuesta 10.000 euros al año para probar su menú de 8,40 euros. El resultado, un veredicto demoledor que ha generado un intenso debate entre sus seguidores.

"¿Será que los pijos comen mejor?", se pregunta Jacoveo al inicio del vídeo, que ya supera las 300.000 reproducciones. Con su estilo desenfadado, el tiktoker no duda en criticar el ambiente de la cafetería, situada en un sótano que describe como "un zulo feísimo". "Para una universidad que cuesta 10.000 pavos al año, el sitio deja mucho que desear", sentencia.

Sin embargo, la comida se salva de sus críticas. El menú del día incluía una ensalada de pasta fría, un revuelto de espárragos trigueros y pollo con alcachofa y patata. "Está muy bueno, ¿eh?", reconoce Jacoveo mientras prueba los platos. Aunque bromea con que la ensalada de pasta parece "cuatro macarrones alineados", no puede negar que el sabor le sorprende gratamente. Incluso se lleva un bote de ketchup de marca como souvenir.

El vídeo ha abierto un intenso debate en los comentarios. Algunos usuarios defienden que el precio de la matrícula no tiene relación con la calidad de la cafetería, ya que suelen ser gestionadas por empresas externas. "La cafetería de la universidad no tiene nada que ver con la universidad, suelen ser empresas externas que dan su servicio ahí", comenta un usuario. Otros, en cambio, aprovechan para lanzar pullas sobre los estudiantes de universidades privadas: "Los que van a la privada es porque no han sacado suficiente nota para ir a la pública y por eso les duele".

Jacoveo, por su parte, cierra el vídeo con una nota final: un 7,5 sobre 10. "Muy buena nota a la altura de la bella", concluye, no sin antes dejar claro que, aunque la comida estaba "muy buena", el entorno deja mucho que desear. Un veredicto que, sin duda, seguirá dando que hablar en las redes.