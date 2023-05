La panadería más viral: más de un millón de personas han visto el nombre que le pone a sus panes

Jupiterimages via Getty Images

Cuando parecía que ya estaba casi todo inventado, más en un sector tan tradicional como el de las panaderías, llega un vídeo de 14 segundos de Tik Tok y te destierra la idea al momento.

La joven usuaria de la red social @Nuriagimeno ha descubierto una panadería online que se ha pasado el juego con los nombres que ha puesto a sus distintos panes: desde los normales hasta los integrales pasando por los de cereales, etc.

"He encontrado la mejor panadería del mundo", reconoce la usuaria, que entonces desvela el porqué cree que no tiene rival. Y no es para menos, ya que empieza a decir el nombre que le ha puesto el dueño a los panes y cada uno es mejor que el anterior.

"Hay la pan demia, pan chito, pan carta, pan plinas, pan creas, pan tano, pan teon, pan dereta, pan talla, pan dilla", enumera la joven, cuya publicación en Tik Tok está arrasando con más de un millón de reproducciones en pocas horas.