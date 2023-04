Lo que ha pasado en una plaza de garaje de Barcelona deja alucinando a más de uno en Twitter

La cuenta de Twitter @LiosdeVecinos, perfil en el que se suelen compartir numerosos carteles y mensajes que algunas personas se encuentran en restaurantes, calles y en su propia comunidad de vecinos, ha conseguido que uno de sus tuits se haya hecho muy viral tras mostrar lo que ha ocurrido en una plaza garaje de Barcelona.

"Líos de plaza de garaje... con su respuesta... (Barcelona)", ha señalado, junto a tres imágenes que han dejado alucinando a más de uno en la red social del pájaro azul.

En las imágenes, aparece el cartel que una persona había dejado en una moto, avisando de que la plaza de garaje en la que estaba estacionada la suelen usar para maniobrar con su vehículo fácilmente.

"Hola, agradeceríamos que dejases la moto pegada a la pared de en frente, porque utilizamos esta plaza para maniobrar. Gracias", señaló.

Tras ello, el propietario del vehículo no dudó en responderle, siendo bastante tajante con un cartel que decidió pegar en una silla del garaje. "Esta plaza es propiedad de los vecinos del 5º2. Qué usted no pueda maniobrar bien no es nuestro problema", aseguró.

"Si usted hubiera hablado con nosotros, podríamos haber llegado a un acuerdo, pero usted se ha tomado el derecho de paso sin ningún permiso. Y lo que nosotros pongamos en nuestro parking no es asunto suyo. Y, por supuesto, podemos aparcarlos como nos convenga", razonó.

Después de la respuesta del dueño de la moto, llegó la del propietario de la plaza, quién trató de poner fin al conflicto dejando su número de teléfono por "si tiene alguna duda respecto a mi espacio".

La escena se ha hecho muy viral en Twitter, tras dejar a muchos con la boca abierta y acumular más de 1.000 me gusta en un día.

Me encantan los finales felices — Alejandro Llerena (@AleLlerena_) April 15, 2023

Un crack — rixar (@los_cukis) April 15, 2023

Te lo estan pidiendo educadamente, no te estan exigiendo nada y facilitamos la vida a los demas. Que mania de sacar conflictos donde no los hay. — Manuel 🦁 (@piruvata) April 15, 2023

Hay una moda de comprarse coches mucho más grandes de la habilidad de quien conduce y de lo necesario — Violeto Domingole (@BiguateM) April 15, 2023

Me pasa lo mismo en mi garaje, hago cuatro maniobras más, es lo que hay. — Eduardo Durántez (@edurantez) April 15, 2023