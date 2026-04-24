Pastora Vega se sincera sobre las últimas decisiones de Pedro Sánchez

La actriz y presentadora de televisión Pastora Vega se ha mostrado "orgullosa" en una entrevista en el diario El Mundo de la gestión que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez sobre la guerra de Irán y los conflictos a nivel internacional.

Todo ha comenzado con la pregunta de que su nuevo trabajo, Género de dudas, "no puede llegar en un momento más oportuno porque estamos viviendo un momento social en el que parece que nos estamos haciendo más intolerantes".

"Sí, creo que es necesaria, y sobre todo en clave de comedia. Nuestra obra también habla de relaciones de pareja y de cómo aman los hombres y cómo lo hacen las mujeres. Pero tiene una vuelta de tuerca más, que es hablar de la identidad, de la tolerancia y del respeto y de por qué no queremos al diferente. Y de la hipocresía", ha comenzado diciendo.

Vega se ha preguntado que "por qué un político en plena campaña, en este caso un político de izquierdas, progresista, que sobre el papel defiende por ejemplo los derechos del colectivo LGTBi, cuando tiene la posibilidad de demostrarlo en su vida es la incoherencia personificada".

"Eso es lo que está pasando en plena democracia. Estamos viendo actitudes absolutamente autoritarias, dictatoriales. Se está pasando por encima de todos los derechos, de todas las leyes internacionales que son fruto de tanto esfuerzo para llegar a consensos con el fin de poder convivir en la diferencia", ha relatado.

La actriz ha puesto el caso de Donald Trump al decir que "llega un personaje como él y le da exactamente igual". "Asistimos a eso. Y llega un momento en que se está imponiendo la indiferencia a todo, y eso es peligrosísimo. Yo estoy muy preocupada con la situación", ha confesado, destacando también los avances tecnológicos o la inteligencia artificial que hace que "de pronto no sabes lo que es verdadero y lo que es falso".

Habla así de la gestión de Sánchez

Ahí es cuando Soler ha sido preguntada por la política nacional y por si se encuentra igualmente decepcionada. Ella ha contado que no: "En este momento estoy orgullosa de que España se esté pronunciando ante estos conflictos, como la guerra en Irán, como se está pronunciando, y que de algún modo nuestro país sea uno de los primeros que no ha tenido miedo en dar la cara y en posicionarse. De eso me parece que tenemos que estar orgullosos, independientemente de que lo haya hecho Pedro Sánchez o de que lo hubiera hecho otro".

Sin embargo, sí que ha añadido que no le gusta lo que se viene: "No me gusta lo que parece que viene, que es el constante enfrentamiento, el no llegar a acuerdos, el insulto permanente, la crítica por la crítica".

"La política debería ser llegar a acuerdos para mejorar la sociedad. No estar todo el día insultándose y peleándose para ver quién llega antes al poder y, mientras estás en el poder, aprovecharte de toda esa situación y pasar por encima de lo que necesita la gente", ha concluido.