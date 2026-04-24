Soldados italianos de la FINUL restituyen el Cristo destrozado por un soldado israelí en Líbano

Diversos vídeos difundidos por los habitantes de Debel, localidad ubicada al sur del Líbano, y por el Gobierno de Italia, han mostrado en las últimas horas cómo militares de este país pertenecientes a la UNIFIL / FINUL (la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano) tratando de restaurar el daño causado por un soldado de Israel, captado esta semana tirando al suelo a un crucificado, golpeándole el cuello con un martillo como si lo quisiera decapitar.

Las tropas italianas han realizado ahora la entrega de una nueva talla de Cristo para sustituir a la atacada. Con una actitud de profundo respeto, los soldados y los fieles locales trasladaron la imagen del crucificado al interior de la pequeña parroquia, ubicándola exactamente en el sitio donde permanecía la figura original.

Un momento destacado de la jornada ocurrió antes de colocar la estatua en su destino final: uno de los soldados europeos besó la imagen con suma devoción. Este gesto de fe fue captado por los presentes y generó un fuerte impacto emocional en la comunidad y en Italia, el país que rodea al Vaticano, enormemente cristiano.

La controversia inició días atrás, cuando un periodista palestino compartió el vídeo de un soldado israelí rompiendo el icono religioso con un mazo. El incidente provocó una ola de indignación que alcanzó a los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel y al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El mandatario israelí incluso señaló que ya había mantenido comunicación con los moradores de la zona para restituirles su símbolo religioso. "En plena coordinación con la comunidad local de Debel, en el sur del Líbano, las tropas de las FDI sustituyeron la estatua dañada. El Comando Norte coordinó la sustitución de la estatua desde el momento en que recibió el informe del incidente. Las FDI lamentan profundamente lo sucedido y están trabajando para garantizar que no vuelva a ocurrir", exponen.

En las redes sociales se acusa a Israel de no haber hecho lo que ha hecho Italia, restituyendo lo roto con las mismas características.