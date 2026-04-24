Javier Aroca estalla como pocas veces con el PP: "Es ideología de baja intensidad alimentada y manejada por mucho cabrón e hijo de puta"

Javier Aroca ha dejado una aplaudida y compartida reflexión en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en RTVE, en respuesta al dirigente del PP Elías Bendodo, coordinador general del partido.

Ha dicho Bendodo desde la Feria de Sevilla que a los socialistas, que gobernaron durante décadas en Andalucía, no les gustaba trabajar mucho: "Les gustaba cobrar sin trabajar y aún hay herencia".

"Eso es una de las mentiras más corrosivas y más asquerosas que ha habido en este desgraciado país. Decirle a los trabajadores andaluces, sobre todo a los del campo, que no trabajaban y que vivían de subsidio es mentira", ha dicho tajante el colaborador.

Ha incidido en que es "una mentira asquerosa": "Los que levantan el pueblo andaluz, los que levantan el campo andaluz, los que levantan todo lo que hay que levantar en Andalucía son los trabajadores y no esta gente que se dedica a vacilar por la Feria".

"Yo como andaluz, ¿tú crees que debería decir que todos los madrileños son unos puteros porque hubo un tipo un día que iba a mandar un volquete de putas? Lo de Andalucía es ideología de baja intensidad pero alimentada y manejada por mucho cabrón e hijo de puta desde la metrópolis. Lo digo en serio y tenía muchas ganas de decirlo", ha dicho visiblemente molesto.

Aroca ha añadido que no se ha podido aguantar ya de soltar todo esto porque está "harto" de que se metan con los andaluces: "Ya basta. Lo digo también en catalán: prou". Cintora le ha dicho que Bendodo "no estaba en la metropoli" que estaba en Sevilla y es andaluz.

"Sí claro, ¿pero qué te crees que nuestros principales enemigos son los mesetarios solo? En Andalucía tenemos muchos enemigos los andaluces, ¿o es que todos los países sois homogéneos? Todo en el País Vasco es igual, todo el mundo en Cataluña es igual, todo el mundo en Madrid es igual. Todos los argentinos son iguales", ha ironizado finalmente.