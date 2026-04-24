Sánchez advierte sobre los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón: "Ahora son los inmigrantes, luego serán otros colectivos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este viernes duramente los pactos de PP y Vox para conformar gobiernos en Extremadura y Aragón. En esos acuerdos se incluye el aspecto de la "prioridad nacional", de tal forma que los españoles tendrán prioridad, por ejemplo, para entrar en el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social o para obtener ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

En un encuentro con los periodistas a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre, el jefe del Ejecutivo ha alertado de que ONG's muy relevantes como Amnistía Internacional han advertido de que estos acuerdos "ponen en riesgo los derechos humanos en España", un diagnóstico que él también comparte. "Cuando hablan de prioridad nacional hablan de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. De violar un principio básico de la Constitución como es el de la no discriminación y la igualdad, sea cual sea el origen de la persona, su raza, su orientación sexual o su género. Y hacemos un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado", ha dicho.

Además, el presidente del Gobierno considera que esta discriminación a ciudadanos migrantes abre la puerta a que "mañana" se vean afectados por decisiones similares "colectivos que siempre han sido señalados por la ultraderecha". "Si después de seis meses negociando lo único que pueden ofrecer es este proyecto de involución, creo que esto es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura y Aragón. Pero que los ciudadanos sepan que cando exista alguna ley que contravenga este tipo de principios en la Constitución, el gobierno actuará con la fuerza de la ley y con total contundencia", ha dicho.

Sobre Kitchen: "El PP ha apoyado a Rajoy"

Al ser preguntado por el desarrollo del juicio del 'caso Kitchen', que contó ayer con la declaración como testigo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez ha señalado que este caso trata de una "una financiación irregular sistémica del PP durante décadas", de un intento "de obstrucción de la Justicia para investigar y enjuiciar esa corrupción" y del uso de la "mal llamada policía patriótica para espiar al extesorero Luis Bárcenas y para destruir pruebas".

"Cuando en 2018 llegamos al gobierno, todo eso desapareció. No hay policía patriótica y se ha producido total colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ha habido casos de corrupción incluso en nuestro propio partido. Y eso es lo que me gustaría que hiciera el PP. Asumir esas responsabilidades. Pero, por desgracia, no hemos visto al PP ni reprochar ni desmarcarse de esta operación. Al revés, han apoyado y respaldado al señor Rajoy", ha concluido.