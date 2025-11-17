Paula Badosa manda un mensaje a Rosalía por el nuevo disco: su canción preferida es una clara indirecta

La tenista española Paula Badosa, que llegó a alcanzar el segundo puesto en la clasificación mundial de la WTA, ha sido la invitada de este lunes en La Revuelta. Tras una entrada triunfal en la que ha estado hablando un buen rato con la actriz Candela Peña, a quien tenía una gran estima y muchas ganas de conocer, se ha dirigido directamente a Rosalía por una de las canciones de su nuevo disco, Lux.

Aseguraba a Broncano que vio el triunfante programa de La Revuelta con Rosalía y que le llamó mucho la atención cuando este se vanagloriaba con ironía de haber entrenado a una tenista famosa. Resulta que esta era la propia Badosa, quien ha regalado a Broncano un cuadro con la fotografía del momento en el que jugaron juntos a tenis, confirmando que era verdad.

"Quería mandar un mensaje a Rosalía, que he visto que tiene los 'outfits' (conjunto de ropa) para jugar a tenis. Rosalía, sería un honor para mí jugar, así que cuando quieras, te espero", ha expresado Badosa, dirigiéndose directamente hacia la cantante catalana, que ha estado en boca de todos con el lanzamiento del disco, compuesto por 18 canciones.

"Me ha encantado el disco, sobre todo la canción de La Perla", ha añadido justo después, con un guiño de ojo posterior. "Últimamente, estoy viendo a miles y miles de chicas diciendo concretamente que la de 'La Perla' me gusta mucho, me ha traído recuerdos'".

"Estamos en ese momento de la vida", ha dicho justo después Badosa entre risas. Tal y como explica LOS40, la canción está dirigida a un "perla", cuyo significado en español se utiliza para nombrar a un manipulador o 'bandido', por lo que lo mencionado por la tenista podría ser una clara indirecta al también tenista Stefanos Tsitsipas, su expareja.

Poco después, durante la entrevista, ha afirmado que está soltera, pero que lo han confirmado los medios. Broncano le ha vuelto a recordar lo que le ha dicho de La Perla: "Tú has respondido a eso con una canción de La Perla de Rosalía". Ha provocado la carcajada total de Badosa.