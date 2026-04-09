Pedro Almodóvar solo necesita una palabra para definir el "buen momento que atraviesa el cine español"

Hasta tres películas españolas competirán en el Festival de Cannes el próximo mes de mayo: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y La bola negra, de los Javis, pelearán por alzarse con la Palma de Oro de Cannes.

Es la primera vez que España consigue una hazaña de este calibre en un festival de cine internacional. Por esta cuestión le han preguntado al director español más internacional, Pedro Almódovar, que viajará hasta la ciudad francesa a mediados de mayo.

En declaraciones para varios medios, el manchego lo ha definido como un "notición". "Creo que es la primera vez que en Cannes hay tres películas españolas compitiendo. Eso habla del buen momento que atraviesa el cine español", ha afirmado Pedro Almodóvar este jueves.

Al director de películas como Volver o Los abrazos rotos también le han preguntado por el Festival de Cannes. "Cada vez tiene más olfato en seleccionar películas que luego tienen una larga vida en premios internacionales", sostiene el de Calzada de Calatrava.

"Forma parte de la aventura"

Sobre sus expectativas de cara al certamen de cine, Almodóvar asegura que para él "lo más importante es ver la reacción del público en la sala grande del festival" porque "eso es lo que más información me da acerca de cómo funciona la película".

Al director manchego también le han preguntado por si espera ampliar su palmarés en Cannes este año. Cabe recordar que en 1999 recibió el Premio a Mejor director por la película Todo sobre mi madre, y en 2006 la película Volver fue premiada con el Premio al mejor guion.

"Son nueve personas (los miembros del jurado) cada una de su padre y de su madre y muchas veces no coinciden con el gusto del público", apunta, reconociendo que "todo eso forma parte de la aventura de hacer una película y estar en Cannes".