Juan Diego Botto explica por qué Pedro Almodóvar es tan importante "fuera de nuestro país"

El actor y director argentino nacionalizado español Juan Diego Botto estuvo este jueves en La Revuelta. En el programa de TVE presentó Altas capacidades, una comedia dirigida por Víctor García León y cuyo reparto forma parte.

Su paso por La Revuelta coincide con la semana del 50º aniversario del golpe de Estado que dio pie a la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Sobre ello habló Juan Diego Botto, que pidió estar "atentos a las señales" para que "no se olvide el horror del fascismo".

En clave cinematográfica, el actor y director de origen argentino rompió una lanza por Pedro Almodóvar, el cineasta de mayor prestigio en nuestro país. "Tenemos mucha suerte de tener a Almodóvar", aseguró en TVE. Y al hilo de esto, explicó por qué es tan importante.

"Hay gente que no es consciente de lo que significa Almodóvar fuera de nuestro país. Hay gente que ubica España por Almodóvar o que decide aprender español para entender sus películas", afirmó Juan Diego Botto en La Revuelta.

Asimismo, defendió que el director manchego "es, mucha diferencia, el cineasta español más reconocido desde Buñuel" y aseguró que "es un privilegio tenerle aquí", en España. Palabras con las que quiso poner en valor la amplia trayectoria de Almodóvar pese a las críticas constantes.

Comprometido con Gaza

Juan Diego Botto siempre se ha posicionado en contra del genocidio en Gaza. Una postura que ha defendido públicamente e incluso en manifestaciones ciudadanas junto a otros actores como Javier Bardem.

"¿Prefieres ser víctima de una injusticia o ser obligado a cometerla?", le planteó Broncano. Una pregunta que sirvió a Juan Diego Botto para hablar del conflicto bélico en Palestina. "Cualquier cosa mejor que ser alguien que ha cometido un genocidio", respondió el actor.

Juan Diego Botto aprovechó para recordar que "se sigue cometiendo un genocidio en Gaza" y pidió al público que "hagamos lo posible por recordárselo a nuestros gobernantes, nos olvidemos de Gaza".