Pedro Piqueras alucina con lo que hace Albacete con Pedro Sánchez: "No lo entiendo"

El periodista Pedro Piqueras ha intervenido en el programa de TVE Mañaneros 360, donde ha repasado la actualidad política junto a Javier Ruiz. El que fuera director y presentador de Informativos Telecinco se ha referido a una noticia relacionada con su ciudad natal, Albacete.

"Un ayuntamiento acaba de declarar 'persona non grata' al presidente del Gobierno", ha introducido Javier Ruiz, dando paso a Pedro Piqueras, que se ha mostrado visiblemente sorprendido por la noticia. "Me ha llamado mucho la atención, la verdad. No lo entiendo demasiado porque además conozco al alcalde. En este caso sí que puedo decir que conozco a uno de los protagonistas, que es el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, que es un tipo normal, buena gente", ha asegurado.

En este sentido, Piqueras ha intentado arrojar luz sobre el por qué de esta decisión del Ayuntamiento de Albacete. "De pronto se ve impelido por una persona que no está ni siquiera en Vox, que iba por cierto con unos gemelos de Falange Española, que pide la reprobación y la declaración de 'persona non grata' del presidente del Gobierno en Albacete", ha expuesto el comunicador a la audiencia de TVE.

"Cuanto tú necesitas a alguien, el necesitado impone su ley"

"De pronto el Partido Popular en Albacete decide que el presidente del Gobierno español es 'persona non grata'... yo no me imagino ayuntamientos de izquierda hace un tiempo declarar 'persona non grata' a Aznar por que hubiera casos de dirigentes del PP que estuvieran en la cárcel", ha comentado Piqueras.

En este sentido, ha continuado exponiendo su punto de vista: "¿Por qué se ha producido? Pues seguramente porque están muy necesitados de Vox, no digo ya para el caso de una moción de censura que parece que no se va a producir, pero sí que están muy necesitados de hacer lo que quiere Vox en algunos sitios, por ejemplo en Valencia" y ha señalado que "cuando tú necesitas a alguien, el necesitado impone su ley".

"Creo que cada vez más el PP está más cerca de esas posiciones, y creo que no es bueno para el PP porque es un partido institucional, que será de gobierno como en otras ocasiones. Creo que hay márgenes que no debe trasvasar, sin embargo, aquí pues se ha trasvasado, la verdad", ha zanjado, apostillando que prefiere que Albacete "salga en la prensa y la televisión por la feria y no por estas cosas".