Pedro Piqueras solo necesita una palabra para describir el discurso de Felipe VI

Las reacciones al discurso de Navidad del rey no se han hecho esperar. Son muchos los líderes que han opinado sobre las palabras de Felipe VI a un lado y al otro del tablero político, y si en algo han coincidido los dos principales partidos, PP y PSOE, es en lo acertado de su tono y contenido; frente a este parecer, las críticas de Sumar, Podemos y los independentistas.

Al margen de las reacciones de los políticos, periodistas y analistas han opinado también sobre el discurso de Felipe VI. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Pedro Piqueras, que este viernes ha estado en Mañaneros 360 para analizar la actualidad de nuestro país. El que fuera presentador de Informativos Telecinco ha confirmado que vio la intervención del rey "de principio a fin".

Durante su intervención, Pedro Piqueras ha sido muy claro al dar su opinión. "Me pareció en la forma y en el fondo más o menos intachable", ha señalado. Con estas palabras ha calificado las palabras del rey, destacando a su vez que pusiera de relieve el hecho de que Vox no haya reaccionado. Cabe recordar que Felipe VI hizo especial hincapié en el auge de "los extremismos, los radicalismos y los populismos".

¡Qué país tan complicado!

"Las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas; que avanzar consiste en dar pasos, con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección, no correr a costa de la caída del otro", advirtió el rey.

Al hilo de esto, Pedro Piqueras ha hecho una reflexión muy sincera. "Uno piensa ¡qué país tan complicado el nuestro! Es difícil procurar un cierto acercamiento, pero yo, en cambio, creo que el rey tocó asuntos como el de la vivienda, que es un problema de verdad", ha destacado el periodista.

"Habló de la tensión que estamos viviendo, y además aludió a todos los que están causando la tensión sin nombrarlos, evidentemente. Es un discurso muy diplomático, ¿Qué puede hacer el rey, si no un discurso diplomático? Sin embargo, estuvo señalando todas esas cuestiones que nos hacen más infelices a los ciudadanos", ha señalado.

Asimismo, Pedro Piqueras ha aprovechado para denunciar la polarización que se ha instalado en nuestro país. "No se puede hablar con tranquilidad, ni en la calle, ni en la mesa, ni en el parlamente porque parece que estamos como inoculados de odio", ha subrayado.