Pedro Ruiz tiene claro lo que haría si tuviese que ir a Eurovisión y participase Israel

Después de las protestas por la participación de un equipo de Israel en La Vuelta a España, los ojos de todos están puestos en Eurovisión, donde RTVE ya ha anunciado que no acudirá si participa el país presidido por Netanyahu.

Este martes, el órgano directivo de RTVE ha aprobado la retirada de la delegación española de Eurovisión 2026 si Israel participa en esa edición y lo ha hecho por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, ya avisó el lunes de que se iba a debatir la propuesta y todo apuntaba a que iba a salir el sí, como así ha sido finalmente.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Especial relevancia cobra la ausencia de España porque forma parte de los llamados Big Five, los países que más dinero y audiencia aportan al festival, que este próximo año se celebrará en Austria.

Sobre esto se ha pronunciado en X el periodista Pedro Ruiz, que ha señalado que él tampoco iría a Eurovisión si estuviese Israel: "Lo diré de un modo sencillo y personal... Si yo tuviera que representar a un país cantando en Eurovisión y participara el Israel de Netanyahu... me negaría a ir. No iría".