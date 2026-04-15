El Gobierno homenajeará a Dolores Vázquez: nunca fue indemnizada por el "error" en el caso Wanninkhof que la encarceló año y medio

Dolores Vázquez es la protagonista involuntaria de uno de los peores "errores" judiciales de la historia contemporánea de España. Pasó un año y medio, 519 días, diecisiete meses, en prisión. Lo hizo acusada (e incluso condenada) por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, de 19 años, que desapareció en Mijas (Málaga) en 1999. Semanas después su cuerpo apareció con signos de violencia.

No hubo pruebas sólidas. No hubo coincidencias de ADN. Nada de eso impidió que un jurado popular considerara a Dolores Vázquez como la principal sospechosa e incluso culpable (por siete votos a dos) del asesinato de la joven Wanninkhof. Finalmente Vázquez fue absuelta cuando tras el asesinato de Sonia Carabantes en 2003 aparecieran nuevos indicios que llevaron al verdadero asesino, Tony Alexander King.

Para entonces, Vázquez ya llevaba meses en prisión preventiva. A pesar de ello, esta mujer de Betanzos (Galicia) no ha recibido indemnización alguna. Tampoco le ha pedido perdón el Estado. Para lo primero no. Para lo segundo parece que habrá solución el domingo 26 de abril, en un acto que prepara el Ministerio de Igualdad (y donde también estará presente el ministro de Interior) por el Día de la Visibilidad Lésbica.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara un acto para ese día en el que se celebrará un acto de reparación. Dolores Vázquez fue expareja de la madre de Rocío Wanninkhof, y solo por su orientación sexual fue empujada al escrutinio. La sociedad entonces sospechó e incluso condenó a esta mujer por los prejuicios originados. Estos hechos sucedieron hace poco más de 25 años.

Un perdón que llegará tarde y para el que no hubo indemnización

El acto que prepara el departamento que dirige la ministra Ana Redondo busca servir de reparación a Dolores Vázquez. El Consistorio de Betanzos ya dedicó el año pasado a su vecina un galardón y un homenaje por la "injusticia" que sufrió. Pero hace apenas once años el tema seguía coleando en la prensa española. En julio de 2015 el Tribunal Supremo anunció que no la indemnizaría.

Vázquez llegó a solicitar una indemnización de cuatro millones de euros. Años antes, el Ministerio de Justicia cifró la cuantía indemnizable en 120.000 euros. Sin embargo, la resolución del Supremo dejó sin efecto cualquier tipo de indemnización y Dolores Vázquez no solo se quedó sin su perdón: también sin ningún tipo de resarcimiento económico.

El Supremo rechazaba un recurso de Vázquez después de que la Audiencia Nacional dictaminara que no había lugar a esa indemnización por una cuestión meramente burocrática. La Audiencia Nacional entendió que Vázquez debió invocar el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lugar de haberlo hecho con el 294.1.

¿Por qué? Porque con el artículo 294 se establece el derecho a recibir indemnización quienes "tras haber sufrido prisión preventiva sean absueltos por inexistencia del hecho imputado". Y el asesinato de Rocío Wanninkhof, lamentablemente, existió.

El artículo 293, en cambio, solicita la indemnización por un error judicial. Se da la curiosidad de que en el fallo del Supremo hubo un voto particular. El de la magistrada Margarita Robles, hoy ministra, que pedía que se le concediera la indemnización igualmente.

Vázquez no recibió dinero, aunque desde que sufrió uno de los peores errores judiciales de la historia de España la mujer siempre ha repetido lo mismo. El año pasado, sin ir más lejos, mientras recogía un premio en su pueblo. "Necesito que el Gobierno me pida perdón". Ese perdón llega más de dos décadas tarde, pero llega.