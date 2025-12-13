Peldanyos enseña lo más buscado en Google en España y pide explicaciones para el número 5: "¿He vivido debajo de una piedra?"

El popular creador de contenido conocido en redes sociales como Peldanyos, que cuenta con más de 3,7 millones de seguidores tan solo en TikTok gracias a su carisma en sus vídeos gastronómicos, se ha salido de la tónica habitual y ha tenido que pedir explicaciones por lo que ha encontrado en las búsquedas más realizadas en España mediante Google.

Faltan apenas unas semanas para el fin de año. Como cada diciembre, Google publica las búsquedas más realizadas en su navegador en cualquier país. Peldanyos se ha encontrado con las búsquedas españolas y en el ranking se ha quedado literalmente alucinado con el puesto número 5.

"Una pregunta, ¿por qué nadie está hablando de las tendencias en búsquedas de Google este año en España? Hay cosas que son una barbaridad, por ejemplo, en el top búsquedas son todas razonables y medio esperable, menos el top 5", ha expresado en el vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visitas en apenas media hora (y subiendo).

En las tendencias de búsqueda de actualidad, el número 5 es "migración de la mariposa monarca", un tema que contrasta totalmente con las demás. "¿He estado viviendo debao de una piedra cuando todos estáis buscando esto? ¿No me he enterado yo de que había migrado la mariposa monarca? ¿No me habéis invitado al cumple de la mariposa monarca o qué?", ha expresado con su típica ironía.

"Primero, no sé qué es una mariposa monarca, y segundo, no sabía que había migrado, y tercero, ¿por qué os interesa? Vale, ha migrado, ¿por qué os ha importado a todos de repente? Me he perdido el capítulo", ha comentado.

Cómo hacer caca en el trabajo, de lo más buscado

Si, así como se lee. Es otra de las tendencias que le han sorprendido. "¿Cómo que cómo hacer caca en el trabajo? Como en tu casa. ¿Qué queréis, cagar haciendo el pino?", ha expresado.

"Me parece bastante interesante que de todas las cuestiones que le pueden surgir a uno derivadas de las tensiones geopolíticas de este año, la más repetida de todas es hacer fuego con dos palos", ha rematado