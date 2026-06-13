Operación conjunta Caracas-Washington: Trump anuncia que el 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, ha sido ejecutado

Explosiones registradas al sur de Venezuela por EEUU para eliminar al 'Niño Guerrero', líder de Tren de Aragua.

El Niño Guerrero ha muerto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la muerte de Héctor Guerrero Flores, máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, durante una operación militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta", ha esclarecido el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social, Truth Social.

La eliminación de Guerrero Flores se produce casi un año después de que Washington catalogara al grupo como Organización Terrorista Extranjera en julio de 2025, momento en el que también se ofreció una recompensa de más de cuatro millones de euros por información que condujese a su captura.

"Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los cárteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva", ha declarado.

De esta manera, y aunque el presidente no ha querido dar más detalles tácticos sobre la operación, ha enfatizado que el dispositivo "ha vengado" a las víctimas de la banda y ha agradecido la coordinación con las autoridades de Caracas, asegurando que ambos gobiernos están "colaborando muy bien".

Asimismo, ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien ha acusado de "abrir la frontera sur" del país "a millones de delincuentes ilegales", permitiendo que el Tren de Aragua "violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

Trump también presume en ese mensaje de haber deportado a "miles de criminales malvados y librar una guerra contra los cárteles, que durante mucho tiempo han atacado a nuestros ciudadanos mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

Venezuela confirma su compromiso

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha lanzado un comunicado para explicar los detalles del operativo. "Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal", ha indicado en Ministerio de Comunicación e Información del país.

Además, ha indicado que la operación contó con el apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países.

El Ejecutivo que encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez reafirma de esta forma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y ha anticipado que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección del pueblo venezolano.

Trata, extorsión, secuestros, asesinatos por encargo...

El Tren de Aragua es una banda criminal conocida por estar involucrado en la trata de personas y controla las rutas tomadas por venezolanos y otros migrantes sudamericanos que se dirigen al sur, hacia un Chile relativamente próspero, y otras zonas de Sudamérica o Europa.

El grupo también ha sido vinculado a extorsión, secuestros, robos, asesinatos por encargo, contrabando y robos organizados de tiendas desde Panamá hasta Brasil y a lo largo del corredor de los Andes, según fuentes de policía latinoamericanas. Guerrero escapó de la prisión de Tocorón en Venezuela junto con otras bandas líderes justo antes de una redada policial en 2023.