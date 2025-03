Pide ayuda tras lo que le ha hecho su jefe y recibe una respuesta tan certera como inesperada

La certera respuesta que una persona le ha dado a un camarero que pidió ayuda en un grupo de WhatsApp tras un aprieto en el que le había metido su jefe ha provocado numerosos comentarios en las redes.

En el pantallazo que ha subido a X la popular cuenta @soycamarero se puede leer el mensaje del trabajador: "Hola, mis amigos. Espero que estén muy bien. Tuve un problema con una mesa que se fueron sin pagar y mi jefe, para no descontarme la cuenta entera de 67 euros, me ha pedido comentarios buenos en el Google que incluyan mi nombre".

El camarero explica que "por cada uno será descontado un euro": "Y no tengo muchos amigos aquí. Será que me puede ayudar, por favor. Muchas gracias a todos. Postdata: necesito que me envíen la foto del comentario, por favor".

La primera respuesta que ha recibido ha sido demoledora: "Tu jefe es gilipollas". "¿Pero dejo reseña en Google o no?", pregunta un usuario.

Y el propio @soycamarero ha contado el desenlace de la historia: "No, el amigo quiere hacerle un bizum, ya le he dicho que denuncie que es ilegal que él deba pagar un simpa pero según el amigo no tiene papeles y no quiere perder el trabajo. 'Empresaurios de manual".

Otro usuario también ha hablado claro: "No es eso. Su jefe es un ladrón de manera literal según la ley. Si hay descuadre de caja y se puede demostrar que es culpa del empleado por no seguir las políticas de la empresa, *Y* el empleado cobra plus de quebranto de caja, se puede descontar del quebranto. Si no, no".