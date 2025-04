Pide un café de 8 dólares en un bar de Los Ángeles y lo que le traen es para comprobarlo en persona

La creadora de contenido Aitana Soriano (@aitanaasoriano) ha viajado hasta Los Ángeles (Estados Unidos) con motivo del festival de Coachella, uno de los más populares del mundo en el que cantan y tocan muchos de los cantantes y músicos más famosos del mundo.

Previo al gran festival de música, tanto Aitana como sus amigas se pararon en un bar y ella pidió un café. Si ya le sorprendió que valiera casi ocho dólares, más lo hizo lo que le acabaron trayendo.

"Yo me rallaba porque el café me costaba ¡7,60!, pero, ¿cómo es el tamaño normal de café en este país?", ha preguntado al principio del vídeo, acumulando casi 800.000 visualizaciones y decenas de miles de 'me gusta' en tiempo récord.

"Pero, por favor, que me voy a dormir en 15 años", ha expresado con sarcasmo, arrasando en los comentarios por la frase. "80 hielos, 2 litros de leche y una gota de café", ha respondido el usuario @roaset, recibiendo miles de 'me gusta'.

"¿Café para ti o para todos los de la tienda?", le ha preguntado con ironía la usuaria @ceelia_pm.