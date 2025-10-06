Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pide a su carnicero que le pese la carne después de picarla (y no antes) y su respuesta es para dejar de comprar ahí
Pide a su carnicero que le pese la carne después de picarla (y no antes) y su respuesta es para dejar de comprar ahí

El lío está servido. 

Una máquina de hacer carne picada.GETTY

Uno de los temas que más debates provoca en los últimos meses en la carnicería es la conveniencia o no de que el carnicero pese la carne antes de picarla. ¿El motivo? Hace tiempo que algunos carniceros avisaron de que se pierden algunos gramos al pasarlo por la máquina, por lo que si se pesa antes se cobra al cliente más de lo que se lleva.

Ahora, el popular usuario de TikTok @el_as_carnicero, que fue uno de los profesionales que alertó de aquello, ha dado difusión al lamento de una de sus seguidoras, que ha explicado lo que le ha pasado al ir a comprar.

"Una seguidora que lleva toda la vida comprando a su carnicero de confianza y el otro día le dice que la carne picada por favor se la pese después de picar. Y el carnicero dice que no, que es lo que hay, que si le interesa se la lleve o se quede allí y si no que se vaya", explica.

"¡Pero vamos! ¡Vais sobrados de gente! Para 'es lo que hay sí o no'. Da servicio, si la cliente te dice que se la peses después yo creo que no hay ningún problema si vas todo legal, ¿no? Digo yo", deja caer.

Hace unas semanas, el cliente de una carnicería ya contó su mala experiencia con la carne picada. En su mensaje especificaba que pidió 500 gramos de carne picada y el carnicero se la pesó "antes de picarla": "Ahí está la estafa. Al llegar a casa la peso y obtengo este resultado, 352 gramos. Luego que si Mercadona con los pesos y las cantidades etc etc…".

El usuario @el_as_carnicero publicó hace tiempo un aviso que tuvo mucha resonancia. "Un consejo, si vais a comprar carne picada y la máquina la tienen limpia, sé que más de uno se me va a echar encima, pero bueno, es lo suyo, lo legal", empezó diciendo.

Puso el ejemplo con un trozo de magro de cerdo. Lo colocó sobre la báscula y pesaba 305 gramos: "Si viene un cliente hasta que no la pico no se la marco". ¿Por qué? Lo enseñó después.

Pasó la carne por la máquina limpia luego volvió a pesarle y el resultado era de 225 gramos: "Ha tangado 80 gramos en la primera picada. Siempre que os piquen la carne picada que os la pesen cuando está picada".

