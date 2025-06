Pide unas chuletillas de cordero que valen 30,50 euros y lo que aparece en el plato provoca cientos de reacciones

Las chuletillas de cordero lechal que un restaurante le ha servido a una clienta por 30,50 euros están trayendo cola en las redes sociales, donde algunas personas denuncian que es directamente un atraco y otras justifican el precio.

La imagen en cuestión la ha subido a Threads la usuaria @comoju junto al mensaje: "Cuando pedí las chuletillas de cordero lechal con guarnición sabía el precio, pero por 30,50€ me esperaba algo más".

"Buenas estaban, pero creo que es la primera vez que me he sentido un poquillo estafada", ha añadido junto a la imagen, en la que se ve un plato con patatas y seis chuletillas de pequeño tamaño.

"Estafada totalmente. Por 30€, en mi pueblo, te sirven 1kg de chuletas a la brasa con allioli, patatas, botella de vino y helado. Y el pan", dice una persona. Otros, en cambio, creen que el precio no es tan descabellado.

"El cordero lechal, es un cordero MUY JOVEN que aún mamá leche materna, casi sin desarrollar, por eso hay tan poca chicha .. si no sabes lo que pides, no es culpa de los demás", dice un usuario.

"Ya te digo yo, que por la cantidad y calidad del producto, está bien cobrado, siempre que haya sido en un marco espectacular y un buen servicio. El lechal está por las nubes, eso de coste tiene ya 12/14 euros. Lo que sí veo un poco escueto la presentación, y el conjunto del plato. No es lo mismo comerse esas chuletas, al lado de un río, perdido en medio de la naturaleza que en un bar de carretera, con todo el respeto del mundo. Entiéndaseme el símil", dice otro.

La clienta ha respondido a eso: "El marco y todo no pudo ser mejor, no me quejo para nada del resto de todo lo comido y bebido y por eso creo que con el escandallo de estas chuletas, que algunas no tenían ni un bocao de carne, se han pasado, porque como ves, casi todo era hueso. De ahí mi 'crítica' y como bien dices, incluso la presentación de un plato de 30€".