Pide una cita para cardiología en Cádiz y lo que le acaba pasando indigna a cientos de personas

Cada vez es más difícil conseguir una cita médica en un período corto de tiempo. Después de la pandemia, muchas han sido las críticas que algunos usuarios han lanzado desde las redes sociales tras ver que le han dado fecha un año después de pedirla.

Pero lo que le ha pasado a la usuaria de X @NuriMateo no tiene nombre. Tras recibir un mensaje con la fecha que se le ha asignado para asistir al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ha alucinado en colores.

"Hospital Puerta del Mar... ha sido citado el 01/12/2025 a las 09:30", recoge el mensaje. Sí, 1 de diciembre, pero de 2025, dentro de dos años. Algo a lo que la joven ha reaccionado, asegurando que "no voy a decir nada".

En un segundo mensaje, la protagonista ha querido hacer una aclaración para "los que dicen que es un error". "Nos merecemos una sanidad pública más decente que esto. Es vergonzoso a niveles muy altos ya", ha asegurado.

"Me dieron cita para revisarme el próximo marzo, cuando ya hacía más de un año de mi revisión. Me mandaron la anulación de la prueba y de la consulta", ha detallado, antes de explicar que le llamaron para decirle que la consulta la había cancelado ella.

"He tenido que aclarar que yo no he cancelado nada, que fueron ellos. Han vuelto a llamarme dándome esa cita y diciéndome que mi médica dice que estoy estable. Que llame en 2024 para coger consulta en enero de 2026 porque si tardo, posiblemente, se llene porque hay muchas citas", ha señalado.

— Nuria María. (@NuriMateo) November 30, 2023

El mensaje ha llegado a cientos de usuarios que han mostrado su indignación por lo que le ha pasado a la joven y, algunos de ellos, se han sentido identificados: