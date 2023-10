Pide un colchón en Estados Unidos, lo tiene que devolver y le dan unas opciones que son de no creer

La tiktoker @nurycalvosn ha compartido en sus redes sociales la odisea que ha vivido para devolver un colchón que ha comprado en Estados Unidos, país en el que reside y desde el que hace contenido.

Ha empezado explicando que desde la empresa se equivocaron y le trajeron un colchón con unas medidas erróneas, pidió un tamaño king y le enviaron uno queen, que no le entra en la estructura que tiene montada.

Y ahora viene lo bueno. Desde la empresa le han dado varias opciones para devolverle el dinero del colchón y cada una es más peregrina que la anterior: "La primera es una donación a una ONG, a la Iglesia, a exmilitares, yo qué se, a cualquier grupo acreditado. Si voy, relleno un papelito, me dan el papelito en el centro y yo lo presento a donde me he comprado el colchón y me lo reembolsan".

La segunda es donarlo a "un miembro de la comunidad local pero que no puede ser ni un familiar ni un amigo". Y lo mismo, hay que rellenar un papel y mandarlo a donde lo ha comprado para que le devuelvan el dinero.

Por último le han dado la opción de eliminarlo: "Directamente me dicen que para utilizar esa opción lo que tengo es que quitarle las etiquetas al colchón, sin abrirlo ni nada, y dejarlo en el cubo de basura de la comunidad, hacerle una foto y enviárselo como que lo he tirado a la basura". Y así también le devuelven el dinero.

"Prefiero que vengan y se lleven el colchón", ha dicho ella entre risas.