Pide comida para llevar en el VIPS y se queda alucinado por el mensaje que un trabajador le ha escrito en la bolsa

El popular usuario de TikTok @luzutiktok se ha mostrado impresionado por el mensaje que un trabajador de la cadena de restaurantes VIPS le escribió en una bolsa tras pedir comida para llevar.

"He pedido comida para llevar en un restaurante y la persona que ha preparado mi comida y la ha puesto en una bolsa en la cocina ha escrito algo en la bolsa que me ha dejado absolutamente alucinado", explica.

El mensaje en cuestión dice: "Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo". "Yo no sé si la persona que lo ha hecho es consciente de lo que ha escrito. Es básicamente una frase que hace referencia a algo que dijo el emperador romano Marco Aurelio, que es que la realidad es lo que tus pensamientos hacen de ella".

"Venía a decir básicamente que podemos cambiar nuestra vida cambiando la forma en la que percibimos lo que nos ocurre porque eso es como experimentamos la realidad. Es una cosa un poco profunda, da para hablar muchísimo, pero me ha parecido increíble que la persona que está poniendo la comida en las bolsas para llevar se haya tomado su tiempo para escribir esa frase a mano para que alguien reflexione sobre eso", expresa.

El usuario subraya que su publicación no es publicidad: "Nada que ver con VIPS. Estoy de tránsito en Madrid, tenía hambre para cenar, he mirado Google a ver qué hay por aquí, me he pillado un sándwich, me he ido, he leído esto y he dicho: 'Qué coño está pasando", señala.