Pide una copa de vino y el extra que le cobran es para echarse las manos a la cabeza

La tuitera Dani Garrido (@DanieelaGarrido) ha subido una fotografía a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de lo que le han cobrado como extra en un restaurante por añadirle un cubito de hielo.

"Un pasaje en el Titanic para acabar muerto por un iceberg era bastante caro. En Valladolid al menos una piedra de hielo solo cuesta 30 céntimos", ha publicado el usuario poniéndole una gran dosis de humor.

En concreto, en la imagen de la cuenta de la pizzería La Competencia se puede ver como hay un precio diferente para dos copas del mismo vino, una con un precio de 3,50 euros y que vale 3,20.

Una diferencia de precio que se indica en el mismo ticket con el concepto "1 extra de hielo", haciendo referencia a un cubito de hielo que le ponen a esa copa de vino y por el que le cobran 30 céntimos de más.

Un extra que ha sorprendido la tuitera, quien ha decidido contarlo desde el humor, aunque también ha indignado a muchos usuarios de la red social, pese a que no es la primera vez que ocurre.