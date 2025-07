Pide un café con hielo y la sorpresa que se lleva es de aúpa: muchos temen que eso se convierta en habitual

El café con hielo es una de las consumiciones preferidas de millones de españoles en verano, que ven en esta bebida un refresco perfecto que muchos consumen incluso en los meses de invierno.

En los últimos meses, sin embargo, ha empezado a provocarse una polémica porque algunos bares han comenzado a cobrar un extra por el hielo que en ocasiones es simbólico pero que, otras veces, no tanto.

Es lo que ha mostrado el usuario de Threads @juan_sjs, que ha subido la foto de un ticket de un bar en el que le cobraron nada más y nada menos que un suplemento de 40 céntimos por el hielo del café: en total, como eran dos cafés, 80 céntimos por el hielo.

"Que alguien me explique si me tengo que ir acostumbrando a pagar los hielos por separado del café... *Lo de los casi 8€ por 3 cafés es lo de menos...", resalta el usuario.

Esa circunstancia ha provocado gran indignación, pero también muchas veces defienden que los hosteleros cobren ese plus. Por ejemplo, una persona señala: "Me vais a decir de todo pero yo no lo veo mal, el café y el hielo son dos artículos diferentes, el bar tiene que comprar ambos, pues se cobran ambos, otra cosa es que por cortesía te pongan ellos el hielo cuando pides un refresco que se suele tomar frío por ejemplo, pero si en este caso eres tú el que pide el hielo para un producto caliente entiendo que lo cobren".

"¿Por qué te deberían regalar el hielo?", pregunta otra persona. "¿Acaso el hielo es gratis para el establecimiento?? Pues yaaa esta. Lo que si que 0,40 por hielo ya te digo que yo no lo pagaría", responde otro.

En el otro lado, una usuaria advierte: "Si me regalas el hielo, volveré. Si me lo cobras, espero que te merezcan la pena los 0.40 céntimos".