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Un español va al restaurante del famoso chef Salt Bae, le cobran 54 euros por una carne y su veredicto provoca miles de reacciones
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Un español va al restaurante del famoso chef Salt Bae, le cobran 54 euros por una carne y su veredicto provoca miles de reacciones

No puede decirlo más claro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El popular cocinero Salt Bae.
El popular cocinero Salt Bae.GETTY

El chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, se ha convertido en toda una celebridad en todo el mundo por los espectáculos que monta cada vez que echa sal a los platos, que le han traído una fama enorme en las redes sociales.

El creador de contenido español Aruncinante, que tiene 5.100.000 seguidores en TikTok, ha ido a comer a Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae en Estambul, y ha provocado miles de reacciones. Aruncinante es un especialista en la materia porque se dedica principalmente a probar diferentes tipos de alimentos y se ha hecho muy popular con los vídeos en los que prueba raciones militares de varios países. 

El objetivo del creador de contenido era comprobar si la comida del famoso chef es para tanto y, sobre todo, si vale lo cuesta, que no es poco. Empieza probado un carpacho de ternera: "Por dentro, un clásico. Rúcula y parmesano. Este ha salido aproximadamente por unos 28 euros. A siete euros el trocito. No es barato, pero tampoco es una barbaridad".

"La carne sigue estando muy buena"

Cuando lo prueba, es claro: "Como tiene mucho aliño, no aprecio del todo el sabor de la carne, pero en general está rico". Luego va con un steak tartar, "muy clásico, con cebollino picado, alcaparra y te viene con unas salsas y un poco de pan".

Explica que cuesta unos 32 euros. "La carne sigue estando muy buena. Este pica, también lleva una mostaza potente. Yo creo que me gusta más así que con pan. Es que con pan se le pierde mucho el sabor. El sabor potente lo está aportando la mostaza y la pimienta negra", explica.

Conclusión: en Madrid carne muy buena a mejor precio

Dicho eso, pide una hamburguesa "preciosa" por unos 19 euros: "El pan ha pasado por la parrilla, aquí tenemos las marcas, y en su punto, que es como la he pedido. El pan no le aporta un sabor diferente porque sea rojo".

Por último va a por la famosa carne: 300 gramos de ternera por 54 euros. "Está rica, pero yo creo que 54 euros no vale esto. En Madrid encontramos carne de muy muy buena calidad a mucho mejor precio. Y no es que esté mala, está bien, pero para el precio que tiene no está a la altura se la calidad", sentencia.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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