Un español va al restaurante del famoso chef Salt Bae, le cobran 54 euros por una carne y su veredicto provoca miles de reacciones

El chef turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, se ha convertido en toda una celebridad en todo el mundo por los espectáculos que monta cada vez que echa sal a los platos, que le han traído una fama enorme en las redes sociales.

El creador de contenido español Aruncinante, que tiene 5.100.000 seguidores en TikTok, ha ido a comer a Nusr-Et, el restaurante de Salt Bae en Estambul, y ha provocado miles de reacciones. Aruncinante es un especialista en la materia porque se dedica principalmente a probar diferentes tipos de alimentos y se ha hecho muy popular con los vídeos en los que prueba raciones militares de varios países.

El objetivo del creador de contenido era comprobar si la comida del famoso chef es para tanto y, sobre todo, si vale lo cuesta, que no es poco. Empieza probado un carpacho de ternera: "Por dentro, un clásico. Rúcula y parmesano. Este ha salido aproximadamente por unos 28 euros. A siete euros el trocito. No es barato, pero tampoco es una barbaridad".

"La carne sigue estando muy buena"

Cuando lo prueba, es claro: "Como tiene mucho aliño, no aprecio del todo el sabor de la carne, pero en general está rico". Luego va con un steak tartar, "muy clásico, con cebollino picado, alcaparra y te viene con unas salsas y un poco de pan".

Explica que cuesta unos 32 euros. "La carne sigue estando muy buena. Este pica, también lleva una mostaza potente. Yo creo que me gusta más así que con pan. Es que con pan se le pierde mucho el sabor. El sabor potente lo está aportando la mostaza y la pimienta negra", explica.

Conclusión: en Madrid carne muy buena a mejor precio

Dicho eso, pide una hamburguesa "preciosa" por unos 19 euros: "El pan ha pasado por la parrilla, aquí tenemos las marcas, y en su punto, que es como la he pedido. El pan no le aporta un sabor diferente porque sea rojo".

Por último va a por la famosa carne: 300 gramos de ternera por 54 euros. "Está rica, pero yo creo que 54 euros no vale esto. En Madrid encontramos carne de muy muy buena calidad a mucho mejor precio. Y no es que esté mala, está bien, pero para el precio que tiene no está a la altura se la calidad", sentencia.