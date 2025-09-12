Pide en Galicia una tostada con tomate y se queda en shock al ver lo que le trae el camarero

Viajar es abrir mente, conocer lugares, costumbres y gente. Pero, a veces, todo eso es tan diferente a lo que estamos habituados que choca tanto que puede acabar produciendo uno de los llamados 'shock culturales".

Que se lo digan si no al usuario de TikTok @sergiozm3388, que ha subido sorprendido a esa red social un vídeo en el que muestra lo que le sirvieron en una cafetería del Camino de Santiago cuando pidió la clásico tostada de tomate.

Ese es un desayuno típico en muchos lugares, como su tierra, Murcia, pero en otros no están tan habituados a él o simplemente lo preparan de una forma diferente. De ahí su sorpresa.

"Se nota que no estamos en Murcia. Hemos pedido una tostadica de tomate, aceite y sal y mira lo que nos han puesto. Rodajas de tomate en vez de el tomate restregado. Han fallado, han fallado", señala.

En los comentarios se ha formado un debate de si es mejor la preparación del tomate en rodajas o triturado o restregado. "Yo lo prefiero así. Y soy murciana. Siempre pido las tostadas así!", dice una persona. "Tomate en rodajas mil veces más bueno que restregado", afirma otra.

También hay opiniones muy contrarias. Por ejemplo, un usuario dice: "En Murcia te ponen tu automático natural rallado más bueno que todas las cosas con el aceite de oliva".

"La próxima vez di que lo quieres de tomate rallado. Yo soy de Yecla y allí los capuchinos son siempre de sobre, pues al venirme a Murcia la primera vez que lo pedí me lo trajeron hecho ya con nata. Claro desde ese día especifico. Spoiler: en Murcia en ningún sitio tienen capuchino de sobre", dice otra persona.

En medio de ese debate, el creador del vídeo ha subrayado que la tostada en cuestión estaba muy buena, pero ha insistido: "En Murcia una tostada de tomate no se hace así jajaja".