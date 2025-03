Pide el menú diseñado por Martín Berasategui en un vuelo de clase business y deja varias reseñas claras

El creador de contenido conocido en TikTok como 'Joe Burger' (@joeburgerchallenge) ha comprado un vuelo en clase 'business' con la compañía Air Europa "solo para comprobar si te dan más comida" respecto a la clase turista, mucho más económica.

El menú disponible en la carta de comida estaba diseñada por el prestigioso chef español Martín Berasategui. "Puedes elegir carne, pescado o pasta", ha expresado Joe, en referencia al plato principal, respecto a todos los platos disponibles.

Lo primero que le han traído es un pollo con ensalada y espárragos y un cuenco con gazpacho. "Importante, cuando pagas la clase business te comes todo lo que pongan en el menú, hasta los espárragos si hace falta", ha ironizado. No lo ha calificado, pero no ha dejado un gramo del primer plato, por lo que ha empezado bien la primera tanda.

"La segunda bandeja tenía un platito con unas hojas, una tosta de gambitas y unos raviolis grandísimos preciosos", ha relatado. Según ha contado, el ravioli le han parecido muy "deliciosos, son como los macarrones con queso, pero para ricos".

No pidió más bandeja porque justo después llegó la pequeña tabla de quesos con 'crackers' y membrillo. Tras el postre y el café, le trajeron un rollito de jamón y queso y un helado de dulce de leche.

Antes de aterrizar le trajeron un plato de albóndigas con arroz "espectacular" y un vaso de ensaladilla rusa. Como remate, una pequeña ensalada de frutas y un yogur.