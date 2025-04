Pide un tinto de verano y una pinta en Málaga y lo que le cobran provoca más de 700 reacciones

El usuario de TikTok @enpatines1993 ha provocado más de 700 comentarios al mostrar lo que le cobraron en un bar del centro de Málaga tras pedir una pinta de cerveza y un tinto de verano.

En una publicación en la que muestra el ticket en cuestión, esa persona asegura: "Nos acaban de robar en el centro de Málaga. Una pinta y un tinto de verano ocho euros y cinco euros".

En las imágenes se ve cómo, efectivamente, el total a pagar por esas dos consumiciones asciende a 13 euros. "Vaya robo. Para no venir más", se lamenta.

En las reacciones, además de muchos comentarios de indignación, hay otros muchos que justifican ese precio.

"Padre, te has pedido una pinta de Paulaner. Qué esperas. 2,50 que es lo que cuesta en un supermercado y el tinto de verano si los has pedido de Rioja como hacen muchos pues también normal", señala uno.

Otro señala: "A ver, tienen que pagar el alquiler, al camarero que te ha puesto el tinto de verano, el impuesto de actividades económicas, el autónomo, las tasas por el velador, al Ayuntamiento y el IVA. Qué más quieres".

Otros, en cambio, creen que no hay nada que justifique esos precios: "Han subido los precios en semana santa. No suele costar eso allí. Un abuso". Otro: "Menuda clavada, han subido los precios un 30%. Para no ir".