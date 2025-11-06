Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pilar Eyre hace una comparación esclarecedora entre la reina Sofía y Letizia tras las memorias de Juan Carlos I
Juan De Codina
La escritora Pilar Eyre habla sobre Juan Carlos I en el programa de TVE 'Malas Lenguas'.
La escritora y periodista Pilar Eyre, una de las figuras más influyentes y conocedoras de la monarquía española, autora de libros como Yo, el rey, sobre el rey emérito Juan Carlos I, y La soledad de la reina: Sofía, una vida, ha intervenido en el programa Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, en el que reacciona a publicación de Reconciliación.

Sin duda, le ha llamado mucha la atención las palabras que Juan Carlos I le ha dedicado a la reina Sofía en sus memorias: "Unas palabras absolutamente hipócritas y cínicas, porque durante 40 años no ha hecho más que humillarla públicamente. Dice que es una gran reina, una gran esposa, una gran madre, le dedica unas florituras y unas flores impresionantes".

Ha revelado que en la visita de la reina Sofía a Ibiza por causas como el Alzhéimer y el banco de alimentos, ha preguntado a un conocido que estaba allí que le detalla qué llevaba Sofía en las manos porque quería saber si tenía el anillo de prometida y, sorpresa, no lo tenía, según ha contado. "Ella tiene su propio lenguaje, como Leticia nos habla con la ropa, la reina (Sofía) nos habla con las joyas muchas veces", ha añadido.

"Cuando ha habido alguna especie de debacle en la vida de don Juan Carlos: enfermedades, juicios, insultos en la prensa o lo que sea, ella, como una buena mujer, esposa a la antigua, se coloca su anillo de prometida. Hoy no se lo ha puesto para dar a entender que todo lo que diga don Juan Carlos le importa un pito", ha explicado.

"Desde el primer momento sintió aversión por Letizia"

Cintora le ha preguntado sobre si en las memorias hay deseo de venganza o de "tocar las narices" de Juan Carlos I a la reina Letizia y a su esposa Sofía. Ha sido clara: "Él desde el primer momento sintió aversión por Leticia, le costó muchísimo desde luego aceptar que su hijo se casara con ella".

"Desde el principio le intentó hacer la vida imposible, además, ahora él está convencido de que es Leticia la que estuvo detrás de su abdicación", ha concluido.

