Pilar Eyre se fija en lo que le ha ido pasando a Pedro Sánchez durante su entrevista en TVE

Pedro Sánchez ha vuelto después de un año en TVE para ser entrevistado por Pepa Bueno, que también estaba de estreno en el Telediario nocturno de la televisión pública española.

En redes, muchos usuarios han ido comentando la entrevista en la etiqueta #PedroSanchezRTVE y hay mensajes de todo tipo, muchos de ellos sobre la apariencia física del presidente del Gobierno.

Una de las personas más activas en la red social de Elon Musk ha sido Pilar Eyre, que ha ido dejando publicaciones sobre la entrevista muy enriquecedores y que dejan claro cuál es la visión de la periodista sobre el devenir de la entrevista.

"A medida que avanza la entrevista parece que le vayan faltando las fuerzas al presidente, dónde está aquel joven bromista, lleno de energía kennedyana, un poco jactancioso?", se ha preguntado Eyre, algo que otras personas han visto.

Otros usuarios han ido un paso más allá y han afirmado que el presidente del Gobierno está más delgado y tiene la cara algo más triste que en otras intervenciones ante los medios, sobre todo en años anteriores.

"Tiene peor cara que la cara que tiene", ha llegado a decir Cayetana Álvarez de Toledo del rostro del presidente del Gobierno durante la entrevista con Pepa Bueno.

Durante la entrevista, Sánchez ha defendido "la honestidad y la inocencia" de su hermano y de su esposa, frente a "jueces que hacen política y políticos que intentan hacer justicia". "Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final pagan dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", ha llegado a decir.

También ha defendido su decisión de mantener en su puesto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a su imputación por revelación de secretos. "El fiscal general es inocente. Un magistrado del Supremo ya dijo en julio en un voto particular que no se puede abrir un juicio sin abrir ninguna prueba. Y yo siempre voy a estar con los fiscales y jueces que luchen contra la corrupción y persigan a los delincuentes", ha comentado.