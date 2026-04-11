Juan Carlos I, al recoger el premio en la Asamblea Nacional de Francia por sus memorias: "Mi principal éxito fue reconciliar a España consigo misma"

Juan Carlos I ha recibido este sábado el Premio Especial del Jurado del Libro Político, en la Asamblea Nacional de Francia, por su libro de memorias Reconciliación, y ha ofrecido un discurso en el que ha dejado más de un mensaje sobre su legado.

"Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá distintas opiniones y juicios. Mis memorias aspiran a servir a la democracia y al progreso del pueblo español", ha señalado, sentado sobre una silla mientras leía en francés lo que llevaba escrito.

El emérito, que ha asistido acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, así como de varios amigos cercanos, no se ha guardado nada.

Ha justificado que el título de sus memorias no lo eligió "al azar". "Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa", ha expuesto.

"He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado", ha destacado durante su discurso.

Juan Carlos I ha asegurado que, en 1975, cuando heredó el trono, emprendió "una nueva época" en España. "Como jefe de Estado, para poder pasar página de la dictadura del general Franco, decidí usar todas las herramientas para devolver la democracia a su titular legítimo, a los españoles", ha contado.

"El presente no me abruma, aunque a veces me entristece"



Juan Carlos I ha asegurado que, cuando mira hacia atrás, "el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme". "Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", ha añadido.

Al inicio de su intervención, el emérito ha asegurado que no suele ser habitual que un rey escriba sus propias memorias. Algo que se padre le desaconsejó, pero él ha seguido su propio camino. "Nuestra vida no solo se limita a momentos abstractos", ha expuesto.

"Este libro me ha dado distintas oportunidades. Poner en valor los logros durante todos estos años y también los tropiezos. He intentado explicar por qué pienso que yo no me he equivocado. Espero haberlo conseguido", ha reiterado.

Juan Carlos I ha destacado que, tras los datos de ventas en España, se nota que "hay muchos españoles que desean descubrir cómo el rey ejerció su reinado". "En estas páginas, yo también he decidido plasmar todo aquello que es pertinente para la historia", ha apuntado.

"He sido fiel a todos los sentimientos, a todas las esperanzas que han marcado mi vida personal. Como la debilidad y los errores que he podido cometer. Debo ser fiel a todo lo que ha sido parte de mi vida", ha razonado.

"En mis memorias quiero dejar constancia de la transformación radical de España. Una transformación positiva en todos los niveles", ha reiterado el emérito, antes de agradecer a las autoridades por el reconocimiento.