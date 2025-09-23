Pillan a una mujer paseando a una paloma y la polémica está servida: ¿solidaridad o maltrato animal?

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, aunque, en los últimos años, animales como gatos, hurones e iguanas se han colado en la categoría de mascotas que pueden ayudar a combatir la soledad. Sin embargo, siempre hay quien va un paso más allá. Una mujer sorprendió a todos en la playa de Torrevieja al pasear, con total naturalidad, a una paloma atada con correa.

El curioso momento fue captado en vídeo por la usuaria de TikTok @nadiaromeroo_, quien no dudó en compartir la grabación junto a un texto irónico: "Cuando tu perro está ocupado y solo queda la paloma". La escena muestra a la mujer caminando tranquilamente por la playa de la localidad alicantina mientras el ave avanza a su ritmo, como si se tratara del más común de los canes

La situación ha despertado la incredulidad de los internautas, que han abierto un intenso debate sobre si se trata de un acto de solidaridad o de maltrato animal. "¿Eso no es maltrato animal? La paloma tiene que volar libre, ¿no?", pregunta un usuario, quien reconoce no estar de acuerdo con que ningún pájaro esté enjaulado.

No obstante, la mayoría de personas se han fijado en un detalle que podría explicarlo todo: al ave parece faltarle un ala, con lo que defienden que la mujer solo está cuidando a la paloma. "¿Es que nadie se ha dado cuenta que le falta un ala a la paloma?. Por eso la chica la lleva así", señala una persona. "Tal vez no pueda volar, la cuidó y la saca, ¿cuál es el problema?", comenta otra.

¿Son las palomas buenas mascotas?

Parece evidente que la mujer solo está cuidando de la paloma porque es incapaz de valerse por sí misma. Y podría ser también que ambas estén disfrutando la una de la otra, ya que la plataforma Experto Animal afirma que estas aves "excelentes compañeros para compartir nuestro hogar" porque son "inteligentes, sociales y demuestran muy buena predisposición al entrenamiento y a la interacción con las personas".

Asimismo, afirma que estas aves son más limpias de lo que se piensa: "Cuando una paloma es criada como mascota, vive en un entorno limpio y seguro, mantiene una alimentación fresca, sana y equilibrada, y recibe una adecuada medicina preventiva, no representa un peligro para el ser humano".

En resumen, los expertos afirman que las palomas pueden ser unas mascotas maravillosas si reciben el cuidado correcto: "Si queremos tener palomas en casa equilibradas y serenas, debemos proporcionarle una óptima nutrición, una adecuada medicina preventiva, un ambiente favorable a su desarrollo, la estimulación física y mental adecuada, y buscar orientación de un profesional experto en adiestramiento de aves para ayudarnos a educar a nuestras palomas desde su temprana edad".