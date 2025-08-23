Un adiestrador canino habla sin filtros: "No necesitas un perro cansado, necesitas un perro que haga cosas típicas de un perro"

"Un perro cansado, es un perro feliz. Cuando lo pasees, que vaya a tu lado y que haga muchos kilómetros contigo. De esta manera será un perro tranquilo y estable", comienza un adiestrador de perros en su cuenta de TikTok Habla con Ellos, donde acumula más de 19.000 seguidores y comparte sus conocimientos. Sin embargo, en una de sus publicaciones se muestra crítico con esta posición y propone una alternativa.

Para ello, pone el ejemplo de "Lula, una perra que lleve ayer, y que está en contra de esto". "No necesitas un perro cansado, necesitas un perro que quiera hacer cosas de perros", relata. "Cosas propias de la especie, como oler la hierba, detenerse a evaluar lo que desee, tumbarse, ir sin prisas, poder optar a tener decisiones propias o interactuar con otros perros".

En cuanto al "ámbito deportivo en perros", asegura que "es importante", pero que "no debería ser la parte central de los paseos". "Piénsalo, ¿tú necesitas estar exhausto para llegar al final del día para poder dormir?", cuestiona.

El experto explica que, con Lula, "hicieron un experimento". La soltaron en un parque 45 minutos con sólo dos reglas: no comer nada venenoso y no pelearse con otros perros. "Se pasó 45 minutos en el mismo parque, oliendo, tumbándose, interactuando con perros, escogiendo raíces, rascando el suelo y comiendo un poco de hierro", explica. "Cuando llego de vuelta a casa, se quedó dormida". En su publicación, que ha alcanzado los 2.300 Me Gusta, plantea la siguiente pregunta: "¿Para qué paseo a mi perro?".

De este modo, sugiere dedicar una hora y media a la mascota, buscar un lugar amplio, comprar una correa de al menos 5 metros y poner en práctica las dos reglas anteriormente mencionadas. "Detente el tiempo que quieras, si quieres interactuar con perros, interactúa. Si te quieres acercar a personas, interactúa. No hay prisas", asevera.

Por último, asegura que "todos los perros pueden conseguirlo y pueden tener ese estado de tranquilidad". Para ello, se debe dejar tiempo a que el can realicé sus actividades con total liberad "o al menos tengan la oportunidad de decirnos quiénes son como perros", tal y como concluye el adiestrador.

Muchos de los usuarios de esta red social se han animado a compartir sus opiniones y experiencias. "Por suerte, cada vez hay más conciencia del bienestar animal. Ojalá todo el mundo te escuchara", comenta una internauta. "Efectivamente, 14 años lo llevo haciendo con mi mascota y es súper feliz, tranquila, equilibrada y sana", asegura otra.