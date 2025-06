Pocas veces se ha visto a Antón Losada como hablando así de Ayuso: la cara de Javier Ruiz lo dice todo

El politólogo Antón Losada ha hablado de una forma pocas veces vista sobre Isabel Díaz Ayuso después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid presumiese de las cañas como patrimonio de su tierra.

"Esta es la respuesta de Díaz Ayuso a todo. ¿Muertos en las residencias? No hay respuesta. ¿Novio? No hay respuesta. ¿Ático? No hay respuesta. Que si la fruta, que si las cañas, que si tacatá tacatá tacatá...", ha empezado diciendo Losada en Mañaneros, de TVE, mientras tocaba las palmas.

"Las cañas no las inventaron en Madrid eh y andar por las terrazas, y ser alegres... en general a todos nos gusta ser alegres, llevarnos bien, callejear, tacatá, tacatá, tacatá", ha insistido, repitiendo el sonido de las palmas.

"Pero no es eso lo que le estamos preguntado y no son esas las explicaciones que estamos esperando. Seguimos esperando las explicaciones por las residencias, por la fiscalidad de su novio, por el ático que hemos comprado con una facilidad enorme, aquella declaración ante el juez del novio diciendo que el ático lo había comprado el fiscalista para hacerle un favor, para hacerle un favor de un millón de euros y que ahora le está pagando un alquiler de 5.000 euros al mes", ha proseguido visiblemente indignado.

"¿Pero qué estamos de broma, presidenta? Tacatá, tacatá, tacatá. Cañitas. tacatá, tacatá, tacatá, alegría", ha repetido ante la cara de asombro del presentador, Javier Ruiz.

"Y ahora seguimos sin saber por qué ha contratado a este capitán. Tómese usted las cañas que quiera, allá usted. Los demás ya haremos lo que haremos conveniente. Pero insisto: la alegría en las calles no es patrimonio exclusivo de Madrid. Es patrimonio exclusivo de la humanidad", ha declarado Losada.

Ayuso afirmó que se está "estigmatizando a las cañitas" y acto seguido dejó una frase de lo más llamativa: "Pues sí, nos gustan. Sí, que somos callejeros, somos de Madrid. Nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino... Qué pasa. Nos gusta".